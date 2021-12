Frana sulla Sp12, verrà riaperta nel pomeriggio a senso unico alternato la strada a Cimavalle (FOTO)

Verrà riaperta con molta probabilità nel pomeriggio, con un senso unico alternato regolato dai semafori, la Sp12 in località Cimavalle a Savona all'altezza del capolinea dei bus. La strada era stata chiusa al traffico ieri per via di una frana che si è verificata nel corso della serata.

Sul posto era intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale oltre ai tecnici della Provincia. Con il buio serale non era stato possibile accertare con precisione l'entità dello smottamento così le valutazioni del caso sono state rimandate alla giornata odierna.

Stamane sono intervenuti i rocciatori che hanno provveduto alla messa in sicurezza del versante franato. Nel frattempo i tecnici della Provincia stanno lavorando in somma urgenza per installare nella zona dello smottamento alcune reti paramassi onde evitare ulteriori problematiche.