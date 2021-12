Obbligo di mascherine nel centro di Albissola, il sindaco Nasuti firma l'ordinanza

Dopo Sassello, Albenga e Cairo Montenotte, anche il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha deciso di firmare un'ordinanza che obbliga di indossare le mascherine in alcune zone del paese da sabato 11 dicembre a domenica 9 gennaio 2002.

Visto l'aumento dei contagi da Covid 19 e che "sul territorio albissolese ed in particolare nel centro storico un intenso afflusso di pubblico con possibilità di tramiti ravvicinati di numerose persone potrebbero determinare situazioni occasionali in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro previsto dalle richiamate disposizioni potrebbe non essere garantito", il primo cittadino ha optato così per l'obbligatorietà nel periodo natalizio.

Sarà quindi obbligatorio indossare il dispositivo di protezione individuale sul territorio comunale delimitato dalla zona a traffico limitato nell'area da via Italia e via Matteo Repetto (tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza Rossello) e le strade vicine a corso Baldovino Bigliati (via dei Figuli, via dei Vasai, via Vallauris, piazza dei Lesti, piazza del Popolo, vico del Mare, vico Piccone), via Cristoforo Colombo, via Stefano Grosso e l'area pedonale comprendente via Matteo Repetto nel tratto da via Ceramisti e via Bruciati e piazza Sisto IV vicino a corso Baldovino Bigliati.

Oltre naturalmente alle aree interessate dal mercato settimanale e mercati straordinari (19 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022) e in tutte le circostanze in cui l'assembramento non consente il rispetto del distanziamento sociale.

Chi non rispetterà l'ordinanza potrà essere sanzionato con un multa che va da 400 a 1.000 euro.