Superstrada Savona-Vado, la Provincia risolve il contratto con la ditta incaricata dei lavori per "gravi inadempimenti contrattuali"

"Il cantiere risulta ormai in netto, grave e preoccupante ritardo rispetto non solo al cronoprogramma di progetto ma persino rispetto al piano operativo della ditta, mentre le poche lavorazioni effettuate sono oggetto di contestazione da parte della direzione lavori".

Questa una delle motivazioni che ha portato la Provincia di Savona a rescindere il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese IRES Infrastrutture e Restauri S.r.l costituito da: Infrastrutture e Restauri Srl (capogruppo); Italiana Costruzioni S.r.l (mandante); Secom Ferrara A.r.l. (mandante) che dal marzo di quest'anno, dopo essersi aggiudicati la gara, si sono occupati dei lavori di riqualificazione della strada di scorrimento veloce Savona - Vado Ligure, per un importo complessivo del progetto, stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale, che si attesta sugli 11 milioni e 100mila euro di cui 8.300.000 euro per lavori.

Però durante l’esecuzione degli interventi il Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza è dovuto intervenire molteplici volte con l’emissione di ordini di servizio, sia per problematiche legate alle lavorazioni svolte, sia per il mancato invio di documentazione obbligatoria per legge, sia per l’accettazione dei materiali che per problematiche legate alla sicurezza in cantiere.

Con i lavori che sono stati stoppati in tre occasioni, ad aprile, a luglio e dal 14 ottobre ad oggi e la ditta che è stata richiamata al rispetto agli ordini di servizio oltre alla presentazione di un cronoprogramma delle lavorazioni coerente con le tempistiche contrattuali.

Nella relazione inviata ad Ires lo scorso 21 ottobre il direttore dei lavori contestava "grave inadempimenti agli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle opere in appalto" e "l’esecuzione dei lavori in grave ritardo rispetto alle previsioni contrattuali a causa di negligenze dell’appaltatore medesimo".

Alla ditta era stato così chiesto di concludere entro 15 giorni tutti i lavori sullo svincolo “Docks” che erano previsti dal programma operativo dell'impresa; dovevano essere cantierizzate le opere relative allo svincolo in uscita su via Ferraris; conclusi i ripristini corticali effettuati sui pulvini del viadotto su via Briano e doveva essere regolarizzata la posizione di un dipendente.

Le controdeduzioni presentate dal raggruppamento temporaneo di imprese però non hanno convinto sia il direttore dei lavori che il Rup (Responsabile unico del procedimento), i quali hanno svolto anche un sopralluogo sul cantiere.

"Purtroppo nonostante i confronti, le interlocuzioni avvenute tramite la direzione lavori e il Rup con la ditta, non si è riusciti a raddrizzare il rapporto con l'impresa che si è rivelata non in grado di dare corso agli interventi e prima di arrivare ad un atto come questo abbiamo cercato di ricostruire il rapporto ma le inadempienze sono risultate tali e non si è arrivati ad una corretta gestione dei lavori - ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - stiamo valutando ora come seguire le procedure tramite il Decreto Semplificazioni per la riassegnazione. Mi sono confrontato con le amministrazioni e l'Autorità Portuale e i principali stake holder, dispiace perché le aspettative erano ben diverse, speravamo di poter essere vicini ad un completamento di un lavoro che però avrà tempi di attuazione differenti".

"Siamo rammaricati e preoccupati di questa situazione che mette in difficoltà i lavori che erano stati calendarizzati per sistemare velocemente la strada, l'auspicio è che venga riappaltata nel minor tempo possibile e che sia effettuata la sistemazione del cantiere. L'intervento è necessario per la viabilità straordinaria ed extra ordinaria portuale" il commento del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

I lavori sarebbero dovuti durare meno di due anni (circa 84 settimane) ma a questo punto le tempistiche potrebbero allungarsi nettamente.

In base ad un protocollo firmato nel 2018 gli interventi prevedono l'allargamento in più punti della carreggiata (due corsie per ogni senso di marcia) e in direzione Vado l'ampliamento della rampa di accesso per i mezzi in arrivo dallo svincolo dell'autostrada e la realizzazione di una nuova rampa d'uscita per via Ferraris (con l'eliminazione di quella attuale che non dispone di una corsia di decelerazione).

Dovrà essere inoltre rimodulato lo svincolo Vernazza con eliminazione delle possibilità di svincolo per chi percorre la strada in direzione Vado. Nella direzione opposta, verso Savona invece, dovrà essere realizzata una nuova corsia di decelerazione allo svincolo dei Docks mediante l’arretramento di un tratto di muro esistente, l'eliminazione dell'immissione all'altezza del market vadese con l'apertura della rampa d'ingresso di via Ferraris e l’eliminazione dell’immissione di via Bricchetti.