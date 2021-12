Uil Pensionati apre ad Albenga un nuovo spazio di supporto legale: siglata la convenzione con l’avvocato Gabriele Castiglia

Uil Pensionati ad Albenga ha aperto un nuovo spazio di supporto per i propri iscritti integrando l’area legale. La convenzione per il nuovo servizio legale è stata siglata lo scorso giovedì 9 dicembre tra Claudio Gallo, responsabile pro tempore di Uil Pensionati, e l’avvocato ingauno Gabriele Castiglia.

Il nuovo servizio, che si aggiunge a quelli di patronato e di carattere psicologico, sarà rivolto ai pensionati e alle persone con disabilità iscritte all’associazione e sarà così strutturato: La prima consulenza legale sarà completamente gratuita; per le prestazioni di carattere stragiudiziale, quali redazione di diffide, esposti, relazioni e altro, l’avvocato Castiglia si impegna ad applicare lo scaglione “minimo” del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; infine, per le prestazioni di attività giudiziale, il legale verificherà preliminarmente la sussistenza o meno dei presupposti reddituali per l’ammissione dell’iscritto al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato e, qualora non ci fossero i presupposti, anche in questo caso presterà la propria attività professionale con l’applicazione dello scaglione “minimo”.

“Sono grato ad Angelo Pallaro del nostro sportello di Albenga per l’ottima azione di servizio e all’avvocato Castiglia per la disponibilità e la professionalità che ci ha dimostrato – ha dichiarato Claudio Gallo - Sono certo che in questo modo potremo contribuire concretamente a dare risposte in materia legale ai nostri iscritti del territorio che ne avranno necessità”.