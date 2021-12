Incendio tir questa notte lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato nell'area di servizio situata all'altezza di Ceriale in direzione del Confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, il mezzo pesante trasportava bobine di carta.

Ancora in via di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.