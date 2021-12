Albenga, serve al bar senza mascherina e non controlla il Green Pass ai clienti: bar in Largo Doria chiuso per due giorni

Serve al bar senza indossare la mascherina e non chiede l’esibizione del Green Pass ai clienti, oltre a esserne essa stessa sprovvista: nell'ambito dei controlli volti al rispetto delle norme AntiCovid (uso della mascherina e GreenPass rafforzato) nella giornata di oggi la Polizia Locale di Albenga ha disposto la chiusura per due giorni di un bar sito in Largo Doria.

La Polizia Locale ha disposto la chiusura temporanea dell'attività ristorativa dopo attente azioni di osservazione e verifica. I controlli in materia di GreenPass, così come emerso durante il tavolo ordine pubblico e sicurezza, continueranno anche nei prossimi giorni.