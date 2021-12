Covid19, lieve crescita dell'indice di positività sui test molecolari processati: in Liguria 598 nuovi casi

Dati in salita anche quest'oggi nel bollettino emanato dalla Regione Liguria sul Coronavirus: rispetto a 5.008 tamponi molecolari (ai quali si aggiungono altri 15.359 tamponi antigenici rapidi) nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 598 nuovi casi, per una percentuale di positività dell'11,94%.

Nel dettaglio, sono 168 i nuovi contagiati in provincia di Imperia, 109 a Savona, 272 a Genova e 49 a La Spezia.

Non si ferma intanto l'aumento dei ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle Terapie intensive dove, su 30 degenti, 25 non risultano vaccinati, mentre altri 5 sono vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

Da segnalare, inoltre, un decesso avvenuto lo scorso 8 dicembre all'ospedale Galliera di Genova dove ha perso la vita una donna di 92 anni.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.864.786 (+5.008)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.309.523 (+15.359)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 127.392 (+598)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.425 (+169)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.422 (+62)

Savona 1.352 (+85)

Genova 3.461 (+7)

La Spezia 884 (+13)

Residenti fuori regione o estero 98 (-)

Altro o in fase di verifica 208 (+2)

Totale 7.425 (+169)

Ospedalizzati: 273 (+14); 30 in terapia intensiva (+2)

Asl1 55 (+4); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl2 60 (+5); 7 in terapia intensiva

San Martino 52 (+3); 6 in terapia intensiva

Galliera 50 (-2); 3 in terapia intensiva

Gaslini 6 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl3 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl4 33 (+2); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl5 16 (+2); 3 in terapia intensiva





Isolamento domiciliare: 6.100 (+122)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 115.482 (+428)

Deceduti: 4.485 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 827 (-23)

Asl2 1.103 (+41)

Asl3 1.794 (+81)

Asl4 590 (-39)

Asl5 525 (-8)

Totale 4.839 (+52)

Dati vaccinazioni 10/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.999

Somministrati: 2.585.484

Percentuale: 98%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni