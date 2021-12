Meteo, notte fredda nell'entroterra: -12° a Calizzano

Precipitazioni, d’intensità debole, sono in atto sul centro Levante, anche a carattere di nevischio o deboli rovesci nevosi nella zona della Valle Stura. I venti sono settentrionali sul centro Ponente, più meridionali a Levante, anche forti.

Da segnalare che le temperature minime, davvero molto rigide nelle zone interne, sono state registrate nella prima parte della notte; poi l’aumento delle nuvolosità e un flusso umido meridionale hanno provocato un rialzo generalizzato dei valori. Il -12.0 registrato a Calizzano (Savona) si piazza, comunque, al sesto posto nella classifica delle temperature più fredde del 2021, graduatoria guidata dal -13.3 di Pratomollo del 14 febbraio.

Le temperature per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal:

oggi, venerdì 10 dicembre, perturbato con deboli precipitazioni, più persistenti su C. Quota neve in calo con nevicate deboli (5-10 cm circa) fino a fondovalle su E, da 300-500 m sull'interno di C. Spolverate nevose su zone sensibili di E, parte orientale di D, interno di B e interno di C. Possibili locali fenomeni di gelicidio sul Centro-Levante. Venti in rotazione settentrionali fino a forti (50-60 km/h) con locali raffiche, in particolare sul centro della regione. Mare in aumento fino a molto mosso in serata su C e parte orientale di B.

Domani, sabato 11 dicembre, venti settentrionali tra forti e di burrasca con locali raffiche fino a 80-100 km/h, in particolare sui crinali, sulle zone BC, forti rafficati su ADE. Disagio fisiologico per freddo nelle ore notturne e serali. Mare molto mosso sul Centro-Levante in calo.

Domenica 12 dicembre, in mattinata venti settentrionali moderati con locali rinforzi sul centro della regione; attenuazione dal pomeriggio. Locale disagio per freddo nelle prime ore della giornata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.