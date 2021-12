Presidio davanti al Mise dei lavoratori Sanac. Pasa (Cgil): "Sono passati mesi e mesi e il Ministro Giorgetti non ha convocato nulla, basta parole" (FOTO)

"Chiediamo con forza anche alla Regione Liguria, ai nostri parlamentari, di sollecitare il Ministro Giorgetti perché da oltre 8 mesi non convoca incontri per le crisi industriali. Non ne possiamo più".

Questo il grido d'allarme lanciato dal segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa dopo che questa mattina si è svolto a Roma un presidio dei lavoratori della Sanac, azienda che produce refrattari, davanti al ministero dello Sviluppo Economico: una mobilitazione che si è resa necessaria a seguito delle mancate risposte da parte del MiSE in merito alle istanze poste durante l’ultimo incontro del 23 novembre scorso e alla mancanza di risposte da parte del ministro della Lega.

Allo sciopero era presente anche una delegazione dello stabilimento di Vado (73 i dipendenti presenti nell'azienda) che si sono aggiunti a Massa, Assemini Grogastu e Gattinara.

"Il perdurare della mancanza degli ordinativi da parte di 'Acciaierie d’Italia' determinerà nelle prossime settimane un forte incremento di lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, ma soprattutto metterà a rischio sopravvivenza l’intera struttura odierna di Sanac con i suoi 335 lavoratori" avevano spiegato Pasa e Sabato Amatiello, Filtcem Cgil.

"Ci sono oltre 200 tavoli aziendali per le crisi allo sviluppo economico, con centinaia di migliaia di lavoratori interessati e il Ministro non convoca i territori, i sindacati, ma soprattutto lascia in una fragilità incredibile i lavoratori che nel savonese sono circa 3mila" ha proseguito il segretario della Cgil Savona ricordando anche l'incontro di Giancarlo Giorgetti dello scorso 12 settembre a Savona con i dipendenti dello stabilimento Sanac vadese, le istituzioni locali e il sindacato.

Nel video, l'intervento di Alessandro Bonorino, rsu Sanac Vado:

"Sono passati mesi e mesi e non è ha convocato nulla, basta parole. Il territorio savonese pretende risposte e le pretende da chi ha la responsabilità di trovare delle soluzioni, ad oggi disatteso qualsiasi impegno da parte del Ministro Giorgetti" conclude Pasa.