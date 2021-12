Toirano piange la scomparsa del dottor Luigi Cennamo

"L'Amministrazione Comunale tutta è partecipe del dolore dei familiari per la scomparsa del dottor Luigi Cennamo, stimato medico e concittadino, persona estremamente disponibile nell'elargire cure e nell'essere sempre di aiuto al prossimo". Così Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano, attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune.

"Conosciuto amichevolmente come Gigi, il dottor Cennamo è stato per lungo tempo professionista urologo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con una breve parentesi lavorativa presso l'ospedale di Ivrea - aggiunge De Fezza - Esperto altresì di agopuntura, ha trasmesso la grande passione familiare per la medicina ai figli Mario, anch'egli specializzatosi in urologia e attualmente in servizio al Santa Corona, e Vincenzo, affermato gastroenterologo ed endoscopista all'Ospedale Maggiore di Bologna".