Albenga, il libro Testa di Rapa al top delle classifiche di vendita del comprensorio

Dopo una partenza col botto, con oltre duecento copie vendute al momento della presentazione lo scorso 28 novembre, continua inesorabile la sua marcia, conquistando il top delle classifiche di vendita del comprensorio albenganese: parliamo di Testa di Rapa, il libro di Gino Rapa, vulcanico portavoce dei Fieui di caruggi ingauni ed ex insegnante di latino e greco.

“Un libro leggero e istruttivo allo stesso tempo, piacevole, adatto a ogni età” è il giudizio diffuso tra chi lo acquista per sé o come regalo per l’imminente festa di Natale.

Testa di Rapa ha la prefazione di Fiorella Mannoia che, benché impegnata in questo periodo nella trasmissione televisiva “La versione di Fiorella”, segue a distanza il successo del volumetto di curiosità linguistiche e ne è soddisfatta: “Gino se lo merita, perché la sua scrittura è particolare. Ti prende per mano e ti accompagna in una specie di viaggio tra le parole e i modi di dire della nostra lingua. A tratti ti diverte o incuriosisce, ma fa anche riflettere. Per me è un amico, ma è anche bravo!”.

Contento ovviamente Diego Delfino delle Edizioni del Delfino Moro: “Quando ho deciso di pubblicare Testa di Rapa contavo su un buon risultato, ma non in questi termini. Ho appena spedito il libro in Sicilia e in Valle d'Aosta, a conferma che l'interesse non è solo locale. Anche alcuni insegnanti stanno pensando all'adozione come testo scolastico. È un libro non solo per Natale, ma per tutto l'anno”.

“Per quanto riguarda me -dice Laura Quarta titolare della libreria Quarta di copertina di Albenga- Testa di Rapa è il libro più venduto, non solo di questo Natale, ma degli ultimi Natali. Davvero un successo”.

Per ogni copia venduta ci sarà un contributo per l'acquisto di materiale sanitario per il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Pediatrico Gaslini. “Per me -sottolinea l'autore- non ho voluto alcun compenso, ma ho chiesto all'Editore, che ha aderito senza esitazioni, di aiutare il TIN, dove è nato il mio nipotino Giovanni, al quale il libro è dedicato”.