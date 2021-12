“Esperienze di gusto”: i pacchetti turistici degli Ecomusei come idea regalo

Il progetto Ecomusei del Gusto, in collaborazione con CuneoAlps, propone i pacchetti turistici di una giornata Esperienze di gusto come idea regalo natalizia. I pacchetti, validi fino al 31 dicembre 2022, permetteranno ai loro fruitori di scoprire gli ecomusei del territorio aderenti al progetto e le rispettive valli dal punto di vista enogastronomico, culturale e naturalistico.

In valle Gesso il pacchetto offrirà la possibilità di scoprire l’Ecomuseo della Segale di Sant’Anna di Valdieri attraverso una serie di momenti: l’incontro con la famiglia Franco, gestori de I Bateur - negozio/bar dell’Ecomuseo della Segale, la visita al Museo della Civiltà della Segale e alla casetta con tetto in paglia in compagnia di una Guida Parco delle Aree Protette delle Alpi Marittime, il pranzo presso I Bateur a base di prodotti locali e l’escursione in compagnia di una Guida Parco delle Aree Protette delle Alpi Marittime sul Viol di Tait, un percorso ad anello lungo il sentiero che un tempo metteva in comunicazione l’abitato di Sant’Anna di Valdieri con i due tàit, le due borgate Bartòla e Bariao.

Coinvolgerà invece più comuni il pacchetto studiato dall’Ecomuseo della Pastorizia in collaborazione con Valle Stura Experience per far conoscere i gusti della valle Stura: dopo una prima tappa a Demonte per la colazione presso la cooperativa agricola I Lauri, si visiterà il liquorificio Artemy a Vinadio o in alternativa l’apicoltura di Alberto Fossati a Sambuco. Al pranzo a base di prodotti locali presso la Locanda Pecora Nera a Pontebernardo seguirà poi la visita della borgata e dell’Ecomuseo della Pastorizia.

Saranno itineranti anche le proposte che porteranno alla scoperta dei tanti sapori della valle Grana. Con il pacchetto dedicato al Castelmagno, si partirà con la visita in azienda di produzione del formaggio Castelmagno DOP a cui seguirà il laboratorio manuale per imparare a fare le “Raviolas de Chastelmagn” presso il Relais la Font. Con il pacchetto dedicato alle eccellenze della valle Grana si visiterà invece una delle realtà agricole di eccellenza della valle Grana (disponibilità a seconda del periodo dell’anno a scelta tra l’aglio di Caraglio, lo zafferano, le mele e pere di antiche varietà, tartufo nero). In entrambi i casi si prosegue con il pranzo presso ristorante tipico con menù a base di prodotti del territorio ed al pomeriggio ci si trasferirà a San Pietro di Monterosso Grana con la visita guidata al Museo Terra del Castelmagno e la passeggiata nel Paese senza tempo e la possibilità di aperitivo presso “Senpìe - osteria con birra”.

I dettagli di tutti i pacchetti, compresi i costi, i termini di prenotazione e il numero minimo di partecipanti, sono disponibili nella sezione "Idee regalo ed esperienze / Esperienze di gusto / Laboratori ed esperienze" sul sito www.cuneoalps.it, dove è possibile effettuare l’acquisto.