La guida di CanapaFarm alla cannabis light di qualità

Imparare a distinguere le varietà di canapa light di alta qualità è uno step essenziale per un consumo piacevole, che non comporti rischi legali o per la salute: mantenere alto il livello è prioritario anche per i coltivatori e le aziende del territorio. Tra queste aziende, Canapa Farm sta distinguendosi per la produzione di cannabis light di qualità e a elevato contenuto di CBD. La sua visione è tutta volta nella direzione di un’agricoltura biologica, senza l’utilizzo di pesticidi e agenti chimici, al fine di garantire la coltura di canapa della miglior specie.

Come distinguere la marijuana di qualità

Dalle infiorescenze di cannabis ai derivati, tutta la filiera si basa sulla coltivazione di canapa dai tratti ben precisi, che è necessario saper distinguere per essere certi dell’elevato livello del prodotto in circolazione. L’acquirente può affidarsi direttamente ai propri sensi per riconoscere alcuni tratti specifici che distinguono dell’ottima marijuana light da quella che – nel gergo di settore – è definita brick weed.

L’osservazione dei cristalli sulla superficie di calici e foglioline permette di appurare a occhio nudo la presenza dei tricomi, i responsabili della creazione di THC e CBD (che garantiscono i diversi effetti della marijuana sul consumatore, da quelli più stimolanti a quelli più rilassanti) nonché dei terpeni, da cui invece dipendono i sapori e gli odori della cannabis. Proprio i profumi, se penetranti e gradevoli (in uno spettro che va dal dolciastro al fruttato, in base alla tipologia di prodotto in questione), contribuiscono generalmente a indicare una marijuana di elevata qualità; diversamente, in caso di odori più sgradevoli (quali erbaccia o fieno), probabilmente si avrà a che fare con infiorescenze e cime di basso livello, non attentamente coltivate e trattate.

Un’attenzione particolare meritano anche altre caratteristiche della marijuana: quella di bassa qualità, solitamente, è venduta in bustine contenenti semi e rami di piccole dimensioni, che occupano non soltanto volume, ma appesantiscono il prodotto; se la bustina è pagata a peso, si va certamente incontro a un doppio svantaggio per l’acquirente, sia qualitativo che economico.

Anche il senso tatto può entrare in gioco per una corretta valutazione del prodotto e sentirne la consistenza: se il contenuto appare al contempo morbido e compatto e tendenzialmente appiccicoso tra le dita, si avrà a che fare con un importante segno di buona qualità. La morbidezza indica un livello ottimale di umidità, mentre la consistenza appiccicosa segnala un elevato livello di resina (e quindi di tricomi).

Gli effetti della marijuana di ottima qualità

Riconoscere la qualità della marijuana è un processo che non passa solo attraverso la valutazione estetica e sensoriale delle infiorescenze e delle cime, poiché anche gli effetti vanno tenuti in considerazione. Ovviamente, il riferimento va qui alla sola cannabis light, ossia caratterizzata – secondo la legge – da ridotti livelli di THC (inferiori allo 0,2%, con un range di tolleranza fino allo 0,6%) e contenuti più alti di CBD, con ricadute decisive sugli effetti derivanti dalla sua assunzione.

Gli effetti sono infatti prolungati, perfettamente bilanciati e mai eccessivi, con una notevole riduzione delle controindicazioni: queste ovviamente restano possibili, ma sono tendenzialmente limitate a casi di sovradosaggio o di assunzione di qualità – illegali – a concentrazione elevata di THC. Le percentuali di CBD di una varietà legale di qualità tendenzialmente superano il 6% e – per il mantenimento dei giusti effetti – non superano il 20%.

L’attenzione al cannabidiolo (il CBD) non va certamente sottovalutata, non soltanto per le implicazioni legali e il bilanciamento del THC, ma anche per gli effetti che questa sostanza innesca sul consumatore. Il CBD non è una sostanza psicoattiva, e le sue proprietà rilassanti e analgesiche potrebbero trovare anche applicazioni in ambito medico. Solitamente, dunque, la cannabis light trova impiego per il controllo dei momenti di stress e depressione, nonché contro l’insonnia e altri disturbi di più o meno moderata entità.