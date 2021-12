Albenga festeggia Santa Lucia: gli eventi in programma

Inizieranno domani ad Albenga, sabato 11 dicembre, le iniziative in occasione della Festa di Santa Lucia. Ecco il programma.

Sabato 11 dicembre: alle ore 9 in piazza IV Novembre Mercatino di S. Lucia; ore 15 musica dal vivo con canti popolari di Pippo Romano “Lu Manghisi”; ore 15.30 degustazione dei piatti tipici (lenticchie di Villalba - cuccia - formaggio pecorino e vino).

Domenica 12 dicembre: dalle ore 9 in piazza IV Novembre Mercatino di S. Lucia; ore 11 S.Messa solenne in Santa Maria in Fontibus. Al termine della messa benedizione e distribuzione del pane tradizionale siculo; ore 16 canto dei vespri in Santa Maria in Fontibus. A seguire in piazza IV Novembre musica e buffet di fine festeggiamenti con ringraziamento e saluti.

Lunedì 13 dicembre: ore 9 S. Messa in onore di S. Lucia. Parteciperanno i sindaci di: Albenga, Villalba, Vallelunga, Mussomeli, Marianopoli, S.Caterina Villarmosa e i comuni della Provincia di Savona.

Il comune ricorda che in occasione di eventi e manifestazioni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.