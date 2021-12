Savona, Rossello risponde a Scaramuzza sul "caso" del rimborso spesa: "Disponibile a scommettere quanto sarà il mio totale in un anno rispetto al suo"

"Sono disponibile a scommettere con Scaramuzza quanto sarà il totale dei rimborsi in un anno tra me e lui".

Lancia un guanto di sfida l'assessore alle attività produttive Francesco Rossello nei confronti dell'ex assessore allo sport della giunta Caprioglio che gli aveva puntato il dito contro per via del rimborso di 9.80 euro dei biglietti del treno per una trasferta svolta a Genova lo scorso 15 novembre per la partecipazione alla seduta del consiglio delle autonomie locali della Liguria.

"Noi cerchiamo di ridurre al minimo indispensabile i viaggi e le missioni per cercare di non gravare sulle casse comunali e scegliamo nel caso i viaggi in treno che sono sicuramente meno dispendiosi - ha continuato Rossello - si trattava di una riunione importante nel quale veniva discussa una proposta di legge regionale che riguardava gli alvei dei fiumi e poter intervenire su essi per la rimozione della ghiaia che ci interessa particolarmente per il Letimbro".

Nel frattempo comunque, controllando sul sito del comune, è emerso che nel marzo 2018 sono stati rimborsati a Maurizio Scaramuzza 768,70 euro per le spese di ospitalità (pranzi e cene) in occasione della visita delle autorità del comune gemellato di Villingen Schwenningen e 700 euro totali invece nel febbraio 2020 per il viaggio nel comune tedesco che ha visto partecipare lui e l'ex assessore alla cultura Doriana Rodino. Sono stati inoltre rimborsati 157.88 euro per le spese sostenute per il supporto fornito all'ex prima cittadina Ilaria Caprioglio durante la missione a Cannes per il convegno "New Urban Agenda".