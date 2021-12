Esenzione dalla vaccinazione anti Covid, l'Ordine dei medici precisa: "Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del ministero"

Rispettare scrupolosamente quanto indicato nelle disposizioni ministeriali per quanto riguarda la compilazione ed il rilascio delle certificazioni di eventuale esenzione alla vaccinazione anti Covid19.

E' questo l'appello del presidente regionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria, Alessandro Bonsignore, in una nota rivolta a tutti i medici il quale ricorda in una nota come tale richiesta "può essere redatta e rilasciata nel solo caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".

"Le certificazioni possono, peraltro, essere rilasciate - aggiunge Bonsignore -direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito purché operino attivamente nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2 nazionale".