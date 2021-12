Albenga, al via “Stelle della solidarietà” di ANT per sostenere la prevenzione oncologica gratuita

“Stelle della solidarietà”: partita la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria, che prevede volontari presenti nei fine settimana che precedono il Natale anche ad Albenga con l'iniziativa che da anni accompagna le festività, ovvero la vendita dei fiori, oltre a oggetti e confezioni di prodotti firmati Noberasco e due chiacchiere con Babbo Natale, nelle ore pomeridiane. Sarà inoltre l’opportunità per conoscere il lavoro che la Fondazione svolge sul territorio.

Per Natale, scegliere un regalo solidale ANT vale doppio: piace a chi lo riceve e garantisce visite di prevenzione oncologica gratuita. Attraverso i progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie, dal 2004 a oggi sono state visitate infatti 208.000 persone in 88 province italiane, senza alcun costo per chi ne ha usufruito

Per sostenere ANT da quest'anno è possibile anche ordinare le Stelle di Natale Solidali direttamente a Cristina Pavanelli responsabile della sede di Albenga, telefonando al numero 3714210207.