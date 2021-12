Fiera di Santa Lucia a Savona, vietata la vendita d'asporto di bottiglie e bicchieri di vetro

Non solo obbligo di indossare la mascherina e di possedere il green pass ma per la fiera di Santa Lucia a Savona di lunedì 13 dicembre, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglia, bicchieri o altri contenitori di vetro e/o metallici da parte degli esercenti che svolgono attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività simili che operano nella zona.

La decisione della polizia locale è maturata in quanto in occasione della fiera é previsto infatti un notevole afflusso di persone la vendita, la somministrazione e il conseguente potenziale abbandono di contenitori di vetro nell'area pedonale e nella adiacenza di Piazza Sisto IV, C.so Italia, Via Paleocopa, Piazza Mameli e Via Manzoni può costituire, in caso di rottura, potenziale offesa all'incolumità pubblica delle persone.

"L'abbandono di detti contenitori di vetro e di lattine destinate a contenere bevande, può costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità in ragione del notevole afflusso di persone, nonché pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, peraltro in area pedonale e di libera fruizione da parte della collettività, fattori che contribuiscono ad aumentare il numero delle persone in transito in detta area" viene spiegato nell'ordinanza.

Il comandante Igor Aloi ha inoltre firmato, visto che saranno occupate dai banchi via Paleocapa, via Manzoni e corso Italia, un'ulteriore ordinanza di modifica della viabilità.

Sarà vietata la sosta con rimozione forzata im Via Paleocapa nel tratto compreso tra P.zza Pancaldo e P.zza Mameli, dalle ore 19:00 del 12/12/2021 alle ore 24:00 del 13; Via Famagosta nel tratto compreso tra la Via Berlingeri e la Via S.Lucia dalle ore 06:00 alle ore 20:00 del 13 dicembre ; Piazza Pancaldo, tra Via Berlingeri e Via Paleocapa dalle ore 06:00 alle ore 20:00 del 13 • Via Berlingeri ambo i lati dalle ore 06,00 alle ore 20,00 del 13; Corso Italia, da Via Paleocapa a Via Pertinace, lato levante (lato ponente già a divieto di fermata) dalle ore 19:00 del 12/12 alle ore 24:00 del 13/12 e Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Paleocapa e P. Sisto IV, ambo i lati e dalle ore 19:00 del 12/12 alle ore 24:00 del 13/12; Via Manzoni, ambo i lati nel tratto da Via Giuria al civico 70R di Via Manzoni dalle ore 19:00 del 12/12 alle ore 24:00 del 13/12 con lo scopo di agevolare l' ingresso dei veicoli degli operatori partecipanti alla fiera; Via Manzoni, ambo i lati del tratto da V. Verzellino a Via Paleocapa , dalle ore 19:00 del 12/12 e fino alle ore 24:00 del 13/12; Via Astengo, ambo i lati del tratto fra C. Italia e Via Niella, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 13

Divieto di circolazione invece in: Via Paleocapa, tratto da Piazza Pancaldo a Piazza Mameli; Via Manzoni, tratto da Via Verzellino a Via Paleocapa; Corso Italia, tratto da Via Pertinace a Via Paleocapa e da Via Paleocapa a P.zza Giulio II – dalle ore 23:00 del 12/12 alle ore 24:00 del 13/12; Via S.Lucia (tutta) dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 13/12;

Revoca del senso unico di marcia ed istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 13/12 in: Via Mistrangelo (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza all'intersezione con piazza Diaz); Via Au Fossu; dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 13/12 in: Via Berlingeri (tutta) e Via Famagosta nel tratto tra Via Berlingeri e Via S.Lucia (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza "Stop" all'intersezione Via Berlingeri/Via Famagosta, in considerazione che Via S.Lucia dalle 14.00 risulta chiusa;

A seguito delle modifiche: preavviso di strada chiusa a 50 metri da posizionare all'incrocio tra via Giuria e via Manzoni dalle 23 del 12/12 alle 18.00 del 13/12; direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione via Manzoni/ via Garassino dalle ore 6.00 alle 24.00 del 13/12.

Divieto di sosta con rimozione forzata in: Via Mistrangelo, su ambo i lati, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 13/12; Via Au Fossu, lato levante (Poste e ris. Moto) ed ultimi 3 parcheggi a pettine sul lato ponente nei pressi dell’intersezione con Via Palocapa (per area di manovra), dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 13/12.