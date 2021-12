Pieve di Teco, in 2 giorni inoculate 600 terze dosi. Il sindaco Alessandri: "Grazie all'Asl per questa importante campagna" (FOTO)

E’ di 600 terze dosi inoculate, il bilancio delle vaccinazioni anti-Covid avvenuto tra ieri ed oggi a Pieve di Teco, che ha visto anche la partecipazione in prima persona alle vaccinazioni del direttore generale Silvio Falco. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, il quale ha aderito alla giornata di oggi ricevendo la terza dose, affermando a proposito: “Tra venerdì ed oggi 600 cittadini della Valle Arroscia hanno ricevuto la dose ‘booster’ di vaccino, rinforzando così le proprie difese immunitarie contro il virus. Colgo l’occasione per ringraziare Asl1, nelle persone del Direttore Generale Silvio Falco e del Direttore del Distretto Sanitario Imperiese Carlo Amoretti, per il loro apporto a questa importante campagna vaccinale nell’entroterra”.

Alle parole del sindaco Alessandri fanno eco quelle del dg di Asl1 Silvio Falco: “La vaccinazione è lo strumento principale per mettere all’angolo il virus e il numero di vaccinazioni eseguite in questa due giorni a Pieve di Teco, dimostra che le persone hanno compreso l’importanza della vaccinazione, ma soprattutto è il risultato della sinergia tra Asl1 e Amministrazione comunale. Solo così tutti insieme possiamo vincere questa sfida”.