Attività di monitoraggio sull'A6 Torino-Savona: chiuso il tratto tra Altare e Millesimo

Aggiornamento ore 10.30: La problematica sulla strada provinciale dovrebbe essere in parte rientrata. Sarebbe scattato un allarme sul viadotto e per il momento sarà presente un presidio, per consentire nel frattempo ai tecnici di Autostrade di arrivare sul posto e verificare la situazione.

Il tratto dell'A6 Torino-Savona tra Altare e Millesimo è chiuso in direzione Torino causa un'attività di monitoraggio.

Questa la comunicazione dell'Autostrada dei Fiori che specifica che si può rientrare in autostrada tramite il casello di Millesimo, percorrendo prima la Sp29 e a seguire la Sp 28 BIS.

"A causa di controlli al viadotto autostradale della A6 è stato chiuso un tratto della Sp29 da Carcare a Ferrania. Attendiamo esiti da Autostrada" questa era stata invece la comunicazione della consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella.