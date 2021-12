Incidente nel pomeriggio odierno lungo la Sp2 Albisola-Ellera-Stella nel territorio di Albisola Superiore.

Secondo quanto riferito il sinistro ha coinvolto un'auto che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo per sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola e i Vigili del Fuoco. La persona che viaggiava a bordo del mezzo incidentato è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.