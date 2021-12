Loano piange la scomparsa di Eugenio Scasso, volto storico di Pué Pepin del CarnevaLoa

Il paese ha perso così una figura molto conosciuta per via della sua attività nel mondo sanitario (fu infermiere al "Ruffini" di Finale e tecnico di laboratorio al Santa Corona di Pietra Ligure oltre che esponente dell'Avis di Loano) ma anche per l'impegno nella realizzazione del CarnevaLoa, il tradizionale carnevale loanese: per anni è stato il volto di Pué Pepin, una delle principali maschere della kermesse organizzata dalla associazione Vecchia Loano.