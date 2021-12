Sciopero della scuola, chiuso il comprensivo di Varazze. Una mamma: "In mezzo alla strada e al freddo i ragazzi, allucinante"

Che lo sciopero del personale scolastico effettuato ieri avrebbe potuto creare qualche disagio era già stato messo in conto ma la chiusura dell'istituto comprensivo, la scuola media "De Andrè" di Varazze (che si aggiunge ai comprensivi III e IV di Savona e Borghetto Santo Spirito) ha sollevato la rabbia dei genitori.

Nella mattinata di ieri infatti gli studenti sono stati portati nel plesso di via Garibaldi in pulmino e lì hanno saputo della chiusura.

"E' stata mandata solo una mail che i servizi potevano non essere garantiti, i pulmini però funzionavano regolarmente e sono venuti a prenderli a casa - spiega una mamma varazzina - alle 8.07 mi ha chiamato mio figlio dal cellulare di un compagno di classe perché non ha il telefono e a scuola non lo facevano chiamare, dicendomi di andare a prenderlo che la scuola era chiusa".

"Hanno fatto rimanere in mezzo alla strada molti ragazzi e parlando poi con la scuola mi è stato detto che 150 studenti non avrebbero saputo dove metterli - prosegue il genitore - E' una vergogna, in più, oltre alla giornata fredda, sono minorenni e sotto la loro responsabilità".

"Siamo indignati e arrabbiati per questa situazione, hanno deciso all'ultimo quando bastava anche solo organizzarsi il giorni prima, devono tenere conto che le famiglie vanno a lavorare e devono organizzarsi - conclude la mamma - Stiamo dando i numeri, è allucinante questa cosa, al limite della follia".