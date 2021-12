Savona: storia a lieto fine per il gatto Romeo, che grazie all'Enpa ritrova la sua famiglia

É una storia a lieto fine quella di Romeo, un gatto savonese di 5 anni che lo scorso 6 dicembre si è allontanato dalla casa in cui vive approfittando di un attimo di disattenzione per esplorare il mondo esterno.

La sera del 6 dicembre, infatti, Romeo ha varcato la soglia del portone trovandosi così da solo al buio, in un mondo completamente nuovo per lui che ha sempre vissuto tra le mura domestiche. La sua famiglia, allarmata, ha così iniziato a cercarlo per tutto il quartiere di Legino: molte sono state le segnalazioni che arrivavano anche a seguito delle visualizzazioni dei post su Facebook, richieste d'aiuto per ritrovare l'animale condivise da più persone sulle pagine personali e pubbliche.

La tristezza della sua famiglia, in particolare delle piccole padroncine, per la scomparsa dell'amico a quattro zampe era tanta e le ricerche sono proseguite sia di giorno che di notte. Le ore passavano e diventavano giorni, lo scoramento aumentava, ma ecco il colpo di scena: nel pomeriggio del 9 dicembre, esattamente alle 16.30, è arrivata una telefonata. A chiamare sono state Silvia e Dayana, entrambe hanno informatoo la famiglia di Romeo: il gatto era stato investito il giorno prima distante da casa, in zona Officine, ed era stato soccorso dall'Enpa, portato in clinica e dopo il ricovero di una notte riaccompagnato all'Enpa. Proprio lì è stato riconosciuto da Silvia e Dayana che hanno così contattato la sua famiglia.

Romeo è adesso tornato a casa, convalescente anche se con qualche contusione: "Poteva sicuramente andare peggio, non finirò mai di ringraziare le operatrici dell'Enpa e vorrei conoscere chi le ha prontamente avvisate per poterlo ringraziare" le parole emozionate della sua proprietaria, felice per aver potuto riabbracciare il suo gatto.