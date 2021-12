Focolaio Covid al Santa Corona: aumentano i positivi

Inizialmente la positività era stata riscontrata in 7 pazienti e 3 operatori sanitari, tutti asintomatici o pausintomatici. Ulteriori accertamenti potrebbero però far salire il bilancio totale a 22 positività.

Nel frattempo la direzione medica ha immediatamente disposto in via precauzionale il blocco di tutti i ricoveri presso la struttura di media intensità chirurgica del nosocomio ponentino, sia in urgenza sia programmati. Inoltre, per garantire la disponibilità di un adeguato numero di posti letto ai pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso e necessitano di ricovero in urgenza presso la struttura di alta intensità chirurgica, sono stati temporaneamente sospesi gli interventi chirurgici programmati in ambito di chirurgia generale, urologia, chirurgia vascolare, chirurgia plastica e ginecologia.