Incidente stradale questa mattina lungo la via Aurelia a Varigotti, zona Malpasso. Secondo quanto riferito, un uomo in sella ad una bicicletta è stato colpito dalla portiera di un'auto in sosta che si è aperta improvvisamente.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Finale che hanno soccorso la persona ferita trasportandola successivamemente in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.