30 anni dell'associazione Vecchia Loano, Vaccarezza: "Si adoperarono per costruire, anno dopo anno, i carri allegorici di CarnevaLoa"

"Una mattinata importante per la città, che festeggia i 30 anni dell'associazione "Vecchia Loano". Un 'occasione, insieme a molti rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, al Sindaco Luca Lettieri, il suo predecessore Luigi Pignocca, al collega Brunetto Brunello, all'Onorevole Sara Foscolo e tanti altri amici, per condividere un momento di festa, con il presidente Agostino Delfino e tutti i membri della Vecchia Loano, per ringraziarli per l'impegno e passione che ogni giorno mettono nella realizzazione di progetti turistici, culturali e sociali al servizio della collettività".

Queste le parole del consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

"Fin dalle prime manifestazioni, i componenti dell’Associazione Vecchia Loano si adoperarono per costruire, anno dopo anno, i carri allegorici che oggi sono protagonisti di uno degli eventi più famosi della città: il CarnevaLoa, conosciuto non solo in tutta la Liguria, ma anche al di fuori dei confini regionali - ha proseguito Vaccarezza - Un vero e proprio "Laboratorio” di progettazione e sviluppo, dove i più esperti “maestri carristi” lavorano e insegnano alle nuove leve di volontari, le varie tecniche di costruzione dei soggetti allegorici, arrivando così a costituire fino a 20 compagnie di “volontari carristi”".

Durante l'evento, la presentazione del libro della Professoressa Elisa Bruzzone: storia, tradizione, immagini, aneddoti che raccontano i 30 anni di vita non solo dell'Associazione ma anche di tutta la città.