Loano, l'assessore Scajola interverrà agli Stati Generali del Turismo Balneare: "Vicini al comparto"

Domani, lunedì 13 dicembre, l'assessore al Demanio Marittimo di Regione Liguria e coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio Marco Scajola interverrà alle ore 16 agli Stati Generali del Turismo Balneare Ligure, presso il Loano 2 Village.

"Siamo vicini al comparto balneare ligure - afferma Scajola alla vigilia dell'importante appuntamento - che ancora la scorsa estate ha svolto un grande lavoro per garantire un’offerta turistica di altissimo livello. Quanto sta accadendo determina molta apprensione tra gli operatori. Come Regioni anche nei giorni scorsi abbiamo sollecitato il governo affinché, finalmente, intraprenda un’azione forte per tutelare e garantire il futuro delle nostre imprese e delle migliaia di posti di lavoro del comparto”.