Cluster Covid in Chirurgia al Santa Corona: positivi 13 pazienti e 7 operatori. L'Asl2: "Nessun caso riscontrato presenta sintomi importanti"

Continua la rigorosa attività di controllo e monitoraggio della situazione dei positivi nel reparto di chirurgia del Santa Corona di Pietra Ligure da parte della Asl2.

A ieri erano stati individuati 13 pazienti e 7 operatori positivi al Covid19, la direzione medica dell'ospedale si è adoperata da subito per sanificare gli spazi interessati, tracciare i contatti e adottare tutte le altre misure richieste dalla situazione.

"Attualmente nessun caso riscontrato presenta sintomi importanti, anche questa circostanza non fa che confermare la necessità di vaccinarsi da parte di tutti, operatori e utenza - dicono dall'azienda sanitaria locale savonese - Solo in questa maniera nonostante l'aumento dei contagi di questo periodo si potranno evitare le conseguenze peggiori".

Il cluster era stato riscontrato lo scorso 8 dicembre nell’ambito di un’attività di monitoraggio scaturita da un evento che aveva riguardato un paziente ricoverato risultato positivo a seguito di un tampone rinofaringeo (a scopo di screening) nella struttura di media intensità chirurgica del nosocomio pietrese.

Di conseguenza erano state attivate le procedure previste, finalizzate al controllo della diffusione del virus in ambito ospedaliero: sanificazione dell’intero reparto di degenza, tracciamento dei contatti stretti entro le 72 ore precedenti dal riscontro della positività, esecuzione cautelativa di tampone rinofaringeo a tutti i pazienti ricoverati nella struttura al momento del riscontro della positività e a tutti gli operatori afferenti alla suddetta struttura di degenza.

La direzione medica aveva immediatamente disposto in via precauzionale il blocco di tutti i ricoveri presso la struttura di media intensità chirurgica del nosocomio ponentino, sia in urgenza sia programmati. Inoltre, per garantire la disponibilità di un adeguato numero di posti letto ai pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso e necessitano di ricovero in urgenza presso la struttura di alta intensità chirurgica, sono stati temporaneamente sospesi gli interventi chirurgici programmati in ambito di chirurgia generale, urologia, chirurgia vascolare, chirurgia plastica e ginecologia.