Covid: 512 nuovi positivi in Liguria, 156 in provincia di Savona. Tasso di positività all'11,12 per cento

Sono 512 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, dove sono stati effettuati 4.604 tamponi molecolari e 8.372 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi casi in provincia di Savona sono 156, a Imperia 147, a Genova 134 e a La Spezia 74. In Asl2 savonese, rispetto a ieri, si registrano 5 nuovi ricoveri. Aumentano in Asl2 le persone in sorveglianza attiva. In totale i positivi nella nostra provincia sono 1.428. Il 10 dicembre una donna di 71 anni è deceduta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Tasso di positività all’11,12 per cento.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.875.191 (+4.604)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.326.497 (+8.3722)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 128.604 (+512)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.885 (+138)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.601 (+74)

Savona 1.428 (+ 14)

Genova 3.570 (+71)

La Spezia 968 (+48)

Residenti fuori regione o estero 104 (4)

Altro o in fase di verifica 216 (-5)

Totale 7.885 (+138)

Ospedalizzati: 301 (+7) 27 (-1) in terapia intensiva

Asl1 68 (+4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl2 65 (+5); 6 (+1) in terapia intensiva

San Martino 51 (+-2); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera 56 (+5); 4 (-) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 25 (-2); 3 (+1)

Asl4 Lavagna 4 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl5 Spezia 14 (-); 3 (-) in terapia intensiva *22 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.272 (-41)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 116.225 (+369)

Deceduti: 4.4889 (+4);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 904 ( 30)

Asl2 1.143 (+32)

Asl3 1.891 (+53)

Asl4 480 (-20)

Asl5 554 (+43)

Totale 4.972 (+55)

Dati vaccinazioni 10/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.658.049

Somministrati: 2.606.153

Percentuale: 98%