Covid, Bassetti pubblica le tac dei pazienti non vaccinati con la polmonite

"Ecco le immagini tc di giovani 50-60enni non vaccinati con la polmonite da Covid arrivate nei nostri reparti negli ultimi 10 giorni. Dove c’è bianco anziché nero i polmoni non scambiano ossigeno. Si ha così la cosiddetta fame d’aria che non si può e non si deve augurare a nessuno. Neanche al peggiore nemico". A pubblicare queste immagini è il primario del reparto di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook. "Mi rivolgo a giornalisti, politici e predicatori vari - continua - che, occupando stabilmente la comunicazione contro il beneficio dei vaccini, pensano di avere la Verità in tasca (e non solo). Cosa volete dire oggi a queste persone in fin di vita anche per colpa vostra? Vi vergognate un po’ di aver messo nuovamente in difficoltà gli ospedali e i sanitari italiani che lavorano sul Covid da 23 mesi? La colpa non è di chi non si è vaccinato, ma vostra che gli avete raccontato un sacco di menzogne. Avete sulla coscienza molte vite. Vergognatevi".