Savona, anche l'associazione "A Campanassa" celebra Santa Lucia

Al Complesso del Brandale, il 13 dicembre 2021, l'A Campanassa vi aspetta per la festa dedicata ai piccoli. In occasione della festività di Santa Lucia, l'A Campanassa dedica il pomeriggio ai bimbi, nell'atmosfera del Santo Natale. Un gioioso appuntamento alla Torre del Brandale, con la recita delle filastrocche in lingua savonese e la mostra dei presepi natalizi.

Sala dell'Angiolina, ore 17,00 - 17,45: presentazione del libro "Le Filastrocche" curato dalla signora Gloria Beccaria per le famiglie, per i bimbi con un'offerta minima di 10,00: il ricavato sarà messo a disposizione del Comitato Amici del San Paolo per le esigenze del reparto di pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona.

Recitazione in dialetto di alcuni brani (poesie e rime sgangherate) del volumetto, tutto illustrato, nostalgico e divertente, speciale per adulti allegri e smemorati, in alternanza con il Concerto di musiche natalizie del Maestro Ivano Nicolini.