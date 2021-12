Coronavirus: anche oggi numero elevato di contagiati a fronte di pochi tamponi effettuati, tasso di positività al 15%

Meno positivi di ieri nelle ultime 24 ore in Liguria, ma anche molti meno tamponi eseguiti. Sono infatti 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in regione, a fronte di 3.236 tamponi molecolari effettuati (oltre ai 3.980 tamponi antigenici rapidi) uno ogni 6,64 pari al 15,04%.

Nel savonese sono stati 107 i nuovi positivi, rispetto ai 104 dell’imperiese, i 256 di Genova e i 20 di Spezia. Tendono a salire anche oggi i ricoveri mentre si registrano due morti, un uomo di 77 anni a Spezia e una donna di 89 anni a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.878.427 (+3.236)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.330.477 (+3.980)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 129.091 (+487)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.994 (+109)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.653 (+52)

Savona 1.489 (+61)

Genova 3.577 (+7)

La Spezia 955 (-13)

Residenti fuori regione o estero 107 (+3)

Altro o in fase di verifica 213 (-3)

Totale 7.994 (+109)

Ospedalizzati: 326 (+25) 27 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 73 (+5); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 67 (+4); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 53 (+-2); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 66 (+10); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 13 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 13 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

*22 non vaccinati, 5 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.698 (+425)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 116.601 (+376)

Deceduti: 4.496 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.056 (+152)

Asl 2 - 1.147 (+4)

Asl 3 - 1.926 (+37)

Asl 4 - 510 (+30)

Asl 5 - 551 (-3)

Totale 5.190 (+218)

Dati vaccinazioni 13/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.658.049

Somministrati: 2.614.139

Percentuale: 98%