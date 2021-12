Loano, sabato 18 dicembre la "Festa degli Auguri" della Pro Loco

Sabato 18 dicembre presso la Sala Azzurra del Marina Center di Marina di Loano è in programma la “Festa degli Auguri” organizzata da Pro Loco Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune con la presenza di Ast Promotion Agency.

Alle 15 è in programma la presentazione del libro “Il Re della gloria - La stirpe della Sindone” di Ugo Moriano (Coedit).

Lucio Servilio Piso Cesare, giovane tribuno della famiglia Giulia, viene chiamato a Capri nella villa dell'imperatore Tiberio per essere promosso legato. Subito dopo riceverà l'incarico di indagare sul comportamento di Pomponio Flacco, potentissimo governatore della Siria ,e si troverà coinvolto nelle vicende legate alla passione di Cristo. Osteggiato anche da Ponzio Pilato, da anni prefetto della Giudea, cercherà, grazie all'aiuto del fidato centurione Gaenus e alla fedeltà del servo gallico Ruadhan, di sopravvivere a inganni e tradimenti. Il suo amore per Eliza lo porterà, nonostante sia devoto ai propri dei, ad aiutare Giuseppe e Nicodemo, concedendo loro di liberare il corpo del Nazzareno dalla croce sul Golgota e poi concorrerà, a scapito dei propri interessi, a porre al sicuro il Sacro Telo. Una storia epica dove tutti i personaggi dovranno fare scelte spesso difficili e dolorose. L'inizio di una straordinaria epopea legata alla Sacra Sindone.

Ugo Moriano, nato a Imperia nel 1959, vive con la propria famiglia a Diano Marina in provincia di Imperia. L’amore per la lettura e l’interesse per la storia lo accompagnano fin dalla più giovane età. Nel 2008 esordisce nel mondo della carta stampata. Nel dicembre del 2009 vede la luce anche il suo racconto gotico “Il Ritorno”, nel 2020 viene pubblicato “Aitana“, mentre nella primavera del 2010, sul sito della biblioteca di Diano Marina, viene pubblicato il link ad un suo racconto umoristico intitolato “La vera storia della scoperta del fuoco“. Componente della giuria del Premio Città di Cattolica 2016.

Seguirà la proiezione di “Martina sa nuotare”, cortometraggio a sostegno del movimento plastic-free del regista loanese Giorgio Molteni. Serena nel 1980 perde la sua bambola in mare, la ritroverà il figlio moltissimi anni dopo sulla spiaggia. Con Martina Colombari, Gianpaolo Mai e, per la prima volta sullo schermo, Bianca Soscara e Matteo Zoffoli.

Successivamente, verrà proiettato “Non facciamo finire la festa”, cortometraggio sulle “stragi dei sabato sera”, un social movie destinato a sensibilizzare i giovani presso le scuole. Un sabato sera cinque amici si preparano per la festa. Uno di loro, Tommaso, decide di non “andare oltre” dopo aver conosciuto un uomo ferito dalla prematura scomparsa del figlio adolescente. Seguirà rinfresco offerto da Pro Loco Loano.

Ingresso libero con Super Green Pass. E' gradita la prenotazione. Per informazioni contattare il numero 333.62.08.624 o 328.896.00.85. o inviare una mail a info@prolocoloano.it o visitare il sito www.prolocoloano.it.