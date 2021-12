"Volevo salvare il mondo… ma poi ho salvato la zucca", Gianpietro Meinero presenta il suo libro a Quiliano

Gianpietro Meinero presenta il libro “Volevo salvare il mondo… ma poi ho salvato la zucca”. L'appuntamento è fissato per sabato 18 dicembre alle ore 11 nel contesto di "Quiliano Mercato Natura" a San Pietro di Carpignano, dove una volta al mese si prospetta l’idea di un mercato di prodotti locali legati alla natura e alla stagionalità.

Un “Mercato Locale” che coalizza gli operatori del territorio a “recitare” il “Buono, pulito e giusto” attraverso i prodotti agroalimentari rigorosamente stagionali e sostenibili nato grazie alla Città di Quiliano ed al coordinamento di Pro Loco Quiliano – Gruppo TraQQue, Slow Food Savonese, Cooperativa Agricola Valleggia e Vite in Riviera.

Una coalizione per la valorizzazione e scoperta del territorio, di cultivar locali, ricco di storia, tradizione e qualità e con la partecipazione del Gruppo Giovani Sfuso Diffuso e Associazione Tutti giù per terra per Orto Sociale. Un messaggio di “patto di comunità” rappresentativo del loro territorio per “solo cose buone”.

Quiliano Mercato Natura: un luogo aperto dove fare la spesa, dove conoscere e stringere rapporti diretti tra produttori, consumatori, esperti e formatori, dove incontrarsi e dibattere tra saperi e interscambi virtuosi. Uno spazio sociale in armonia con la natura e con le attività associative, formative e di promozione turistica (Slow Food Savonese, Pro loco Quiliano e altre associazioni del territorio) che potranno offrire, con l’ufficio di promozione turistica della Città di Quiliano, visioni e suggerimenti su come migliorare la qualità agroalimentare, l’assetto del territorio, la sua vivibilità in un sistema di co-organizzazione e tutela aperto al turismo esperienziale, diffuso e sostenibile. E’ appunto in questo contesto per valorizzare interscambi virtuosi e rendere il territorio aperto ad ogni “buona conoscenza ed esperienza” che la presentazione del libro o meglio il diario di un sognatore sarà presentato e socializzato.

Il libro si sviluppa fra il racconto autobiografico e una riflessione attenta e senza veli sugli eventi politico e sociali che hanno attraversato la Valle Bormida e parte della provincia di Savona negli ultimi 50 anni. Partendo dai ricordi dell’infanzia e ripercorrendo vicende controverse, che hanno animato e animano ancora il dibattito politico della Val del Bormida di Millesimo, devastata dal disastro ambientale dovuta alla presenza dell’ACNA fino agli anni 80 altamente inquinante.

E’ proprio sulla sua vita, all’inizio del 1969 come operaio dell’ACNA e poi come dirigente sindacale in questa fabbrica e a livello provinciale, che l’autore ripercorre gli episodi più tragici e il dramma di chi si batteva per una piena compatibilità ambientale. Dalla seconda metà degli anni 80 uscito dalla “fabbrica” ha percorso la strada prima sindacale nei Chimici e poi con la Cgil sui temi della prevenzione infine come Direttore dell’INCA Cgil seguendo in prima persona la tutela dei lavoratori che hanno contratto malattie da lavoro. Un libro con una prosa veloce e ricca di immagini e suggestioni intreccia tratti del racconto di famiglia con la ricostruzione meticolosa e documentata di episodi di politica locale e nazionale, per arrivare all’impegno in Slow Food per la difesa della biodiversità, partendo dal recupero dei semi di una zucca.