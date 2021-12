Cisano, la proposta del consigliere di minoranza Morchio: "Attivare i progetti di utilità comunale"

"Inclusione, partecipazione e beneficio per la comunità. Attivando i progetti di utilità comunale per i percettori del reddito di cittadinanza sono questi i tre obiettivi che si possono raggiungere". Lo afferma in una nota il consigliere di minoranza di Cisano sul Neva, Agostino Morchio.

Che spiega: "A fronte della concessione del sussidio da parte dello Stato, chi abile al lavoro, secondo l’attuale normativa può essere coinvolto dal proprio comune in attività che portano benefici all'intera collettività e vedersi anche valorizzata ed implementata la propria professionalità, in vista di futuri impieghi lavorativi".

"I PUC si svolgono infatti all'interno del comune di residenza e partono dai bisogni del territorio con riguardo agli ambiti sociale, ambientale, di tutela e manutenzione del patrimonio comunale" aggiunge.

"Dare ulteriore testimonianza di essere un paese in prima fila nelle politiche attive del lavoro, valorizzare sul locale l'investimento che lo Stato fa con il reddito di cittadinanza dimostrando che non è a fondo perduto ma può portare benefici alla comunità in un patto di reciproca fiducia tra buona politica e cittadino, è un'opportunità sicuramente importante e da sfruttare" conclude il consigliere.