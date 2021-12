L'album "Nuda" della carcarese Annalisa è certificato disco di Platino

L'ultimo album della cantante valbormidese Annalisa Scarrone dal titolo “Nuda” raggiunge la certificazione platino confermando il ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

All’interno dell’album anche le due hit “Dieci” e “Movimento lento” entrambe certificate doppio platino.

Con questo traguardo sono 15 i dischi di platino e 13 i dischi d’oro che si contano nella carriera di una delle cantautrici più importati che vanta 7 album, 500 milioni di visualizzazioni dei video, trasmissioni televisive e tante collaborazioni, sia italiane che internazionali. Tra queste l’ultima con il dj numero 1 al mondo David Guetta che, per il suo nuovo progetto “Family” ha coinvolto due star internazionali quali TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie, e per ogni territorio è stato affiancato da una delle voci più rappresentative di ogni Paese, per l’Italia proprio Annalisa.

Il 18 Settembre 2020 usciva Nuda, il settimo album in studio di Annalisa Scarrone. L’ex allieva di Amici ha conquistato successo dopo successo quando nel 2010 uscì dalla scuola più famosa d’Italia, e nel corso degli anni si è affermata come uno dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano.

Il 23 settembre 2020 Annalisa insieme a Marian Richero lo hanno presentato. L’incontro con Marian Richero e Annalisa Scarrone si era tenuto con le norme di sicurezza anticovid. E quest’anno Annalisa ha anche partecipato al 71° Festival di Sanremo classificandosi settima con il brano Dieci.