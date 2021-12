Come acquistare follower su Instagram nel 2022: i 5 migliori siti web

Comprare follower Instagram è una voce che troveremo in ogni campagna di social media marketing, si tratta di una pratica che permette di accelerare i tempi quando si sta cercando di dare visibilità a un profilo, aldilà dei motivi per cui si intende farlo. Se in generale comprare follower Instagram funziona, va detto anche che la scelta del fornitore di servizi fa la differenza tra una strategia vincente e una perdita di tempo e denaro. In questo articolo vedremo quali sono i provider migliori presenti sul mercato italiano e cosa possiamo ottenere, per il nostro profilo Instagram, da ognuno di loro.

Prima di iniziare però, vedremo che cos’è Instagram e perché i followers sono così importanti.

L’importanza dei follower su Instagram

Instagram è un social network nato nel 2010 e la sua prerogativa è quella di comunicare attraverso le immagini. In pochi anni ha dominato la scena mondiale e oggi ci sono 600 milioni di persone attive su Instagram ogni mese. Celebrità, aziende e influencer hanno il loro profilo Instagram che, di norma, viene curato in maniera maniacale da un team di esperti. Per questo motivo, anche se un profilo su Instagram è alla portata di tutti, guadagnare visibilità, soprattutto all’inizio, può rivelarsi un’impresa davvero ardua.

Instagram funziona con un algoritmo sofisticatissimo, questo algoritmo tende a dare visibilità ai profili che hanno determinate caratteristiche, una delle quali, tra le più importanti, è il numero di follower.

Va da sé quindi che, se si ha intenzione di diventare influencer, se si vuole promuovere un brand o semplicemente avere un profilo di successo, il numero di follower Instagram è determinante. Quindi, affidarsi a un fornitore di servizi serio, che offra un’assistenza adeguata, per comprare follower Instagram, è praticamente diventato un must. Inoltre, per avere dei risultati soddisfacenti, l’ideale sarebbe acquistare anche like, commenti e altre interazioni, in modo da mantenere la giusta proporzione tra il numero di follower e il livello di engagement generato, questa proporzione, influisce anch’essa, in maniera importante, sul “gradimento” dell’algoritmo.

Comprare follower Instagram: vantaggi, svantaggi e dove acquistarli

Comprare follower Instagram ha innumerevoli vantaggi, anche in termini economici, ma, a seconda della serietà del sito web dove si effettua l’acquisto, può avere degli svantaggi, talvolta anche seri. Vale quindi la pena di dedicare un po’ di tempo alla ricerca del provider più adeguato.

Comprare follower Instagram funziona davvero? Per che tipo di profilo?

Molte persone, soprattutto se non sono professionisti del settore, si chiedono come comprare follower Instagram e, prima ancora, si chiedono se dovrebbero farlo oppure no. Ebbene, il fatto stesso che sia una pratica tanto diffusa e che esistano un’infinità di siti che vendono questo servizio è di per sé una risposta. Comprare follower Instagram funziona davvero, eccome. Per chi funziona in particolar modo?

● Nuovi account. Lanciare da zero un nuovo profilo e renderlo popolare su Instagram può richiedere molto tempo, comprare follower Instagram, è un aiuto enorme, soprattutto per ottenere follower da profili reali e la conseguente crescita organica.

● Account consolidati. Un profilo Instagram di successo deve dimostrare di mantenere comunque una crescita costante e, in questo senso, comprare follower Instagram aiuta a raggiungere l’obiettivo.

● Aziende. Le aziende devono curare in particolar modo la loro web reputation e avere pochi follower sarebbe un danno enorme.

Comprare follower su Instagram: i vantaggi

Comprare follower Instagram è uno dei modi semplici e efficaci per avere un profilo di successo. Vediamo alcuni dei benefici più importanti:

● Crescita organica. Tutti i professionisti del marketing hanno ben chiaro in mente che cos’è l’effetto bandwagon, o effetto carrozzone. Il fenomeno si basa su un principio sociologico secondo cui gli esseri umani sono spinti a compiere determinate azioni se vedono che queste azioni vengono compiute dalla maggioranza. In altre parole, applicando il famoso principio alla realtà di Instagram, possiamo dire con certezza che gli utenti sono più propensi a seguire un profilo che può già contare su una buona base di follower, mentre tenderanno a snobbarne uno che ha un numero esiguo di seguaci. Questo comportamento si traduce in crescita organica. Una volta che si comprano dei follower Instagram, si innesca una reazione negli altri utenti che diventeranno desiderosi di seguire il nostro profilo, questo generà a sua volta interesse in altri utenti ancora e così via, dando vita a una crescita organica destinata ad aumentare in maniera esponenziale.

● Popolarità: L’algoritmo di Instagram seleziona alcuni post da mettere in evidenza sull’home page e li suggerisce ai suoi utenti. La selezione avviene in base a una serie di parametri e i post provenienti da profili con molti follower vengono privilegiati rispetto a quelli che provengono da account poco seguiti.

● Web reputation. Essere presenti sul web è diventato imprescindibile, In che modo si è presenti, che reputazione si ha, può fare la differenza tra il successo e l’oblio. È chiaro che un account con molti follower, che magari interagiscono e danno vita a una sorta di community, sta dicendo al mondo che i nostri contenuti, o il nostro marchio, sono di qualità.

● Guadagno economico. Instagram è una piattaforma molto seguita dai brand e dalle aziende, senza contare il social selling che negli ultimi anni si è diffuso incredibilmente. Le aziende usano questo social per promuovere i propri prodotti e sempre più spesso si affidano a web celebrity e influencer per pubblicizzarsi. È ovvio che un investitore alla ricerca di collaborazioni prenderà in considerazione esclusivamente i profili con più follower.

● Marketing avanzato. Ogni instagrammer esperto sa che il numero chiave, su Instagram, è 10.000. Quando un profilo arriva a 10.000 follower infatti, Instagram gli mette a disposizione swime up, un tool di marketing molto avanzato che permette al possessore di un profilo di indirizzare il proprio pubblico a delle pagine specifiche.

Comprare follower su Instagram: gli svantaggi

Comprare follower su Instagram, se ci si affida a un sito serio, non porta particolari svantaggi ma, se ci si dovesse imbattere in un provider improvvisato o truffaldino, oltre a non avere grandi benefici, potrebbero sorgere alcuni problemi:

● Profilo poco credibile: Alcuni siti vendono dei follower, e nemmeno a basso costo, palesemente falsi che oltre a insospettire l’algoritmo, potrebbero danneggiare seriamente la web reputation del profilo.

● Diminuzione dei follower nel tempo: I follower comprati potrebbero sparire dal profilo in poco tempo. I provider di servizi più seri danno sempre delle garanzie di rimborso e reintegro, oltre a essere raramente soggetti a questo fenomeno.

● Scarso engagement: I follower Instagram si acquistano per fare numero, in un contesto in cui i numeri contano davvero molto. È molto improbabile che questo tipo di follower interagisca con i post pubblicato. Di norma, l’interazione arriva dalla crescita organica che il nostro acquisto tende a innescare ma, se si acquistano follower di scarsa qualità anche la crescita organica derivante potrebbe scomparire.

● Follower fuori target: Comprare follower Instagram non garantisce di arrivare al proprio target di riferimento, anche se il proprio target di riferimento sarà più invogliato a seguirci se avremo un buon numero di follower.

Quali sono i migliori siti per acquistare follower su Instagram?

Come comprare follower su Instagram e da chi è un punto chiave per il successo su questo social. Abbiamo cercato sul web e abbiamo testato diversi provider che offrono questo servizio. Proponiamo di seguito la classifica dei migliori con i loro pro e contro.

Comprare Follower è uno dei siti più conosciuti e blasonati dove comprare follower Instagram. I pacchetti che propone si distinguono per l’alta qualità le recensioni che abbiamo trovato erano ottime e, dopo averlo testato e aver notato l’ampia scelta che propone, abbiamo deciso di dargli il primo posto in classifica.

Comprare Follower vende servizi per tutti i principali social a livello mondiale, si possono acquistare follower ma anche like, condivisioni, commenti e interazioni per una campagna web davvero completa. Tra i social sui quali propone campagne troviamo Twitter, TikTok, Linkedin, Facebook e YouTube. Il servizio clienti ha la fama (meritata) di essere eccellente e il suo team di sviluppatori segue costantemente gli sviluppi del mondo digitale in modo da offrire sempre l’avanguardia ai propri clienti. Dal punto di vista della privacy e della sicurezza lo abbiamo trovato ineccepibile, oltre ad avere i protocolli più avanzati segue una politica di trasparenza al passo con i tempi e offre la massima discrezione ai propri clienti.

I prezzi dei diversi pacchetti sono inoltre competitivi e offre una garanzia di reintegro e rimborso, valida 30 giorni per ogni pacchetto acquistato.

Vantaggi

● Ogni acquisto è coperto da una garanzia di reintegro o rimborso della durata di 30 giorni.

● Al cliente non vengono richiesti i dati per accedere all’account, cosa che garantisce la massima riservatezza.

● Prezzi assolutamente competitivi, visto anche l’alto livello del servizio

● I follower Instagram venduti sono profili di alta qualità.

● Accetta molti metodi di pagamento e garantisce la totale sicurezza.

● Consegna veloce e a, seconda della quantità, viene spalmata in più giorni affinché la crescita appaia assolutamente naturale

● Processo di acquisto che dura meno di un minuto, semplice e sicuro.

Svantaggi

● In alcune occasioni la navigazione da smartphone può essere un po’ più lenta.

● Servizi per Pinterest disponibili a breve ma non ancora presenti.



Vai su ComprareFollower.net

Social Boss

Social Boss è un sito conosciuto nel mercato italiano, dà la possibilità di creare una campagna web completa poiché dispone di un’ampia scelta di servizi per quasi tutti i social media più importanti e anche di pacchetti di diversi formati a seconda delle esigenze. Viene utilizzato spesso dai professionisti marketing digitale attirati oltre che dalla consegna veloce anche dal servizio di assistenza molto professionale e reattivo. I protocolli di sicurezza, sia nell’erogazione del servizio che nei pagamenti, rispettano lo standard più elevato.

Vantaggi

● L’acquisto di follower Instagram e di altri pacchetti include una garanzia di 30 giorni di reintegro o rimborso.

● Possibilità di scaglionare la consegna a seconda della quantità di follower acquistati.

● Processo d’acquisto rapido.

● Assistenza clienti di prima qualità.

● Sito solido che viene costantemente aggiornato e perfezionato.

Svantaggi

● Essendo destinato soprattutto ai professionisti le offerte riguardano soprattutto ai pacchetti più consistenti.

● Non organizza sistemi di punteggio o campagne a premi, anche se spesso sono in corso altri tipi di campagne promozionali.

Followerius

Followerius è un provider nato in tempi recenti e si presenta con un’offerta abbastanza ampia di servizi destinati alla comunicazione via social, soprattutto follower per Facebook, Instagram, Twitter ecc. Mette in vendita vari pacchetti ed è abbordabile anche per chi non ha un budget particolarmente alto anche perché è possibile acquistare degli slot di prova dai numeri ridotti. Rispetto ai primi due provider che abbiamo proposto è meno conosciuto ma i servizi offerti sono di buon livello e offre le garanzie tipiche dei fornitori più affidabili.

Vantaggi

● Il rapporto qualità prezzo è ottimo.

● Possibilità di effettuare acquisti mini.

● Acquisto garantito.

● Si sta ampliando sia in termini di offerte che di metodi di pagamento.

Svantaggi

● Le descrizioni non sono particolarmente accurate.

● Al momento non sono disponibili tutti i servizi.

● Talvolta ci possono essere rallentamenti nella navigazione.

Liketron

Liketron è uno trai siti che offre i prezzi più vantaggiosi sul mercato italiano e sta implementando nuove tecnologie e metodi di pagamento tra cui quello attraverso bitcoin. Rispetto a Comprare Follower e Social Boss è meno blasonato e presenta una minore varietà di servizi, tuttavia, lancia spesso campagne promozionali molte delle quali prevedono anche l’acquisto di pacchetti misti, ad esempio di follower e condivisioni o follower e like. Grazie alla sua interfaccia accattivante è amato dalle nuove generazioni e il processo di acquisto è piuttosto intuitivo.

Vantaggi

● Prezzi molto competitivi.

● Possibilità, a breve, di pagare tramite criptovalute.

● Interfaccia moderna e intuitiva.

Svantaggi

● I tempi di consegna non vengono sempre indicati chiarmanete.

● Le garanzie di ripristino e rimborso non sono valide per tutte le offerte.

PopularityBox

PopularityBox è da poco atterrato in Italia, siamo stati tra i primi a testarlo, con l’acquisto di follower per Instagram, like e pacchetti destinati anche a altri social. La scelta non è ampia come nei siti in cima alla nostra classifica ma il servizio si è dimostrato onesto e di buon livello, inoltre rispetta i protocolli di sicurezza relativi ai metodi di pagamento, cosa che purtroppo, non sempre è scontata.

Vantaggi

● Prezzi concorrenziali

● Interfaccia facile da utilizzare

● Buona scelta di metodi di pagamento

Svantaggi

● Descrizioni non sempre esaustive

● Sebbene sia semplice da usare, si sente la mancanza di una piccola guida all’acquisto.

Come comprare follower su Instagram dai siti web?

Ora che abbiamo visto quali sono i migliori siti, vale la pena indicare come comprare follower su Instagram dai provider presenti sul web.

● Innanzitutto, bisogna scegliere il fornitore più adeguato e in questo senso dare un’occhiata alle recensioni degli altri utenti può essere di enorme aiuto.

● Un’altra cosa cui fare attenzione è il servizio clienti, è bene vedere se è presente e che tipo di assistenza offre.

● Anche le garanzie sono fondamentali, i migliori siti offrono garanzie di rimborso e reintegro fino a 30 giorni dall’acquisto.

● Un sito serio inoltre, non ci chiederà i dati per accedere all’account del social su cui vogliamo investire.

● Quando effettuiamo un acquisto, ad esempio di follower, è sempre una buona idea destinare una parte del budget all’acquisto di like o altre interazioni, in modo che le proporzioni tra seguaci e interazioni siano naturali e credibili.

FAQ

Comprare follower Instagram è legale?

Comprare follower Instagram o di qualsiasi altro social network è perfettamente legale.

Comprare follower Instagram è sicuro?

Comprare follower Instagram, da un provider serio, è perfettamente sicuro sia dal punto di vista economico che da quello della privacy.

Perderò i followers che compro?

Se ci si affida a un sito serio, perdere i followers acquistati è una cosa che succede raramente ma, tutti i provider più affidabili offrono una garanzia di rimborso e reintegro per un determinato periodo di tempo dall’acquisto.

Gli altri utenti possono venire a sapere che sto acquistando followers su Instagram?

Se i followers acquistati appartengono a profili di buona qualità nessuno si accorgerà dell’acquisto e, in ogni caso, nessuno potrà averne la certezza amenochè non sia tu stesso a rivelarglielo.

Instagram chiuderà il mio account se acquisto followers?

Sebbene l’algoritmo di Instagram non ami particolarmente questa pratica, il tuo account non rischia di venir chiuso, soprattutto se l’alta qualità del servizio rende i followers acquistati indistinguibili da quelli reali.

Quanto costa acquistare 100 followers su Instagram?

Comprare 100 followers Instagram da un sito serio, di norma, costa dai 3 ai 4 euro ma sono spesso disponibili offerte e sconti.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto come e dove comprare followers Instagram, abbiamo fatto una classifica dei migliori siti web che si occupano di vendere questo tipo di servizio per i social network. Vorremmo concludere dicendo che avere un buon numero di followers non è, di per sé, sufficiente. L’ideale, infatti, sarebbe effettuare l’acquisto di followers Instagramcongiuntamente a quello di altri pacchetti contenenti interazioni, tenendo presente che un buon livello di engagement oscilla tra il 2% - per i profili con più di 100.000 followers, e l’8% - per i profili con meno di 1.000 followers. Queste percentuali si riferiscono al numero di followers attivi, sarebbe a dire che se almeno l’8% di followers di un account interagiscono, allora il livello di engagement è ottimale.

Concludiamo chiarendo che, per avere un profilo Instagram di successo, curare i numeri non è sufficiente. Di seguito abbiamo compilato una lista di consigli per avere un profilo Instagram in grado di catturare l’attenzione degli utenti e mantenerla nel tempo:

● Avere chiaro l’obiettivo del proprio profilo Instagram

● Curare con attenzione la parte BIO

● Programmare la pubblicazione di contenuti sul proprio profilo Instagram

● Pubblicare post in maniera costante e a intervalli regolari

● Scegliere hashtag coerenti e popolari

● Non sottovalutare la geolocalizzazione

● Taggare altri utenti sul proprio post garantirà una maggiore visibilità

● Scegliere gli orari in cui pubblicare foto e altro sul proprio profilo Instagram in base alle abitudini del proprio target di riferimento

● Stabilire un rapporto di reciproco aiuto con altri utenti Instagram

● Studiare e utilizzare gli instagram insights