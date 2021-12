Protezione delle fasce costiere ci pensa Geco

GE.CO. S.r.l. è una società di ricerca e consulenza che, dal 2009, opera nel campo della pianificazione, analisi e progettazione dell’ambiente e del territorio.

Nel 2012 acquisisce MEDITA srl (fusione per incorporazione), società che, insieme allo staff tecnico e alle strumentazioni da lavoro, vanta alle spalle una decennale esperienza nell’ambito dei monitoraggi ambientali.

Sempre dall’anno 2012 si avvale anche dell’esperienza della Geosystem Parma srl, società nata nel 1984 operante nel settore di indagine territoriale in ambiente marino e costiero.

Promuove la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile nell’ambito della protezione della fascia costiera, attraverso lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti a ridotto impatto ambientale.

La struttura si avvale di numerosi collaboratori con diverse specializzazioni, in modo da affrontare le problematiche con un approccio multidisciplinare.

DI COSA SI OCCUPA

GE.CO. Srl si occupa della realizzazione di progetti in campo ambientale garantendo un supporto tecnico-scientifico ad enti e società e fornendo sostegno in tutte le fasi del lavoro, attraverso la redazione di piani, indagini geofisiche per la geometria e morfologia del fondale, prelievi di campioni, analisi in campo e in laboratorio, coordinamento con gli enti di controllo per l’ottenimento dei nulla osta, la supervisione e la direzione dei lavori, l’analisi di rischio, i piani di bonifica, i dragaggi e i ripascimenti, i progetti di rinaturazione e di protezione della fascia costiera.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

La Ge.Co. srl è detentore del brevetto Ecoreef®, sistema modulare per la protezione delle aree a rischio esondazione fluvialee della fascia costiera.

Nel primo caso i principali vantaggi sono:

• Dimensioni variabili a seconda delle diverse necessità di innalzamento degli argini;

• Riempimento con sabbia che ne garantisce grande stabilità;

• Stoccaggio del materiale entro pochi metri dal luogo di intervento.

Si tratta di un sistema modulare composto da argini artificiali che vengono assemblati sul luogo dell’intervento entro 48 ore dalla dichiarazione di stato di allerta, permettendo di realizzare velocemente opere di contenimento di basso impatto, a costi ridotti, facilmente amovibili in tempi rapidissimi al termine dell'evento.

Il Sistema ECOREEF® può essere acquistato oppure noleggiato.

Il noleggio prevede una reperibilità h24 con l'attivazione del processo entro 16 ore dall'emissione dell'avviso di criticità per rischio idraulico.

Entro le 8 ore successive viene garantito il montaggio di 800 metri di argini artificiali e la successiva sorveglianza durante l'evento straordinario, al termine del quale il materiale viene smontato e stoccato per un successivo intervento.

Il secondo caso riguarda la protezione della fascia costiera attraverso la realizzazione di opere di difesa e la messa in sicurezza di opere civili a rischio, tramite l’assemblaggio di moduli di forma e dimensioni differenti e dello stesso colore del sedimento presente in loco, in modo da limitare l’impatto paesaggistico.

Il modulo ECOREEF® è costituito da una struttura semirigida ad elevata resistenza.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

• Ricostruzione del cordone dunale e delle scarpate;

• Messa in sicurezza di opere civili (strade, manufatti, abitazioni) e siti archeologici prospicienti il litorale;

• Dragaggi e Ripascimenti morbidi di arenili e di canali fluviali;

• Opere sommerse di protezione contro l’erosione costiera e l’interramento di aree portuali con l’utilizzo del Brevetto ECOREEF®.

Questo sistema riveste un’importanza determinante per la gestione delle emergenze sia legate ai fenomeni di esondazione fluviale sia a quelli erosivi dei litorali.

Inoltre, GE.CO. Srl garantisce, tramite specifiche qualifiche e certificazioni di qualità e ambientali, l’esecuzione di tutte le fasi preliminari, dallo studio di fattibilità (inclusi i monitoraggi), alla simulazione della dinamica costiera e fluviale, alla stesura del progetto preliminare ed esecutivo, alla realizzazione delle opere di contenimento e alla valutazione nel corso del tempo degli effetti generati sull'ambiente.