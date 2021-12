A Quiliano il convegno pubblico "Oltre le alluvioni: il PNRR, risorsa strategica per riqualificare e rilanciare l'entroterra"

Sindaci, tecnici comunali, professionisti, amministratori pubblici e cittadini a confronto sui temi dell'esigenza di mettere in sicurezza i territori dell'entroterra, per uscire dalle emergenze alluvionali, e ripensare ad un utilizzo sostenibile, in piena attuazione degli obiettivi tracciati dal PNRR.

Gli effetti impattanti causati dai due gravi eventi alluvionali che hanno profondamente colpito il territorio della Città di Quiliano, nel novembre 2019 e nell'ottobre 2021 hanno rappresentato infatti lo spunto di riflessione per spingere l'Amministrazione Comunale ad organizzare, con il rilevante supporto di Anci Liguria, un nuovo convegno, sul tema “Oltre le alluvioni: il PNRR, risorsa strategica per riqualificare e rilanciare l'entroterra”, che si svolgerà presso il Teatro Nuovo di Valleggia nella giornata di giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15.

“Sarà questa l'occasione - commenta il sindaco Nicola Isetta, anche quale membro del consiglio direttivo di ANCI Liguria - di confrontarci come amministratori assieme ai tecnici dell'ANCI e della Regione Liguria, al fine di meglio approfondire i futuri scenari collegati al PNRR e ai finanziamenti che potranno consentire ai Comuni di entroterra come il nostro di poter lavorare per riqualificare i territori, di rilanciarli, e di dare agli stessi una rinnovata vocazione in termini di fruizione sostenibile, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030”.

Ad aprire i lavori del convegno sarà quindi il sindaco di Quiliano con la relazione sul tema “Per continuare a realizzare progetti ed interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio”. Seguirà l'intervento di Giulio Mesiti, responsabile lavori pubblici della Città di Quiliano, che esporrà i “Nuovi progetti e interventi per un territorio sicuro”, soffermandosi in particolare su un nuovissimo progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento dell'adeguamento dell'alveo del torrente Quiliano e riperimetrazione delle aree inondabili.

Interverranno di seguito alcuni funzionari della Regione Liguria, i quali svilupperanno la tematica degli “Eventi alluvionali accaduti, situazione in corso e programmi futuri”. Il programma prevede inoltre le comunicazioni ad opera di Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria, e Simone Franceschi, coordinatore della Commissione Viabilità e Trasporti di ANCI Liguria, sul tema: “La Liguria protagonista della progettualità PNRR e prospettive di messa in sicurezza e sviluppo dei territori”.

Seguiranno quindi gli interventi del pubblico e le richieste di chiarimenti. Le conclusioni saranno tenute dall'Assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.

L'ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione all'indirizzo e-mail ufficiosegreteria@comune.quiliano.sv.it o al numero 019/2000503. Inoltre l'accesso al convegno è consentito previa verifica del Certificato Verde Green Pass da vaccinazione o da guarigione (c.d. Green Pass rinforzato).