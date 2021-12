Il Maestro Giovanni Allevi a Radio Onda Ligure, l'intervista nel programma condotto da Maurilio Giordana

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana. L'ospite di oggi sarà il Maestro Giovanni Allevi, pianista e compositore amato in tutto il mondo, capace di dare un volto nuovo alla musica classica contemporanea.

Sarà un'occasione per presentare il prossimo tour europeo "Estasi" che porterà il musicista marchigiano in Liguria il 23 marzo del prossimo anno, con il concerto in programma al Politeama di Genova.



L'intervista è in programma alle 12 e 10 nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà ovviamente disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.