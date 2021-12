Covid, sarà ancora stato di emergenza fino al 31 marzo

Sarà ancora stato di emergenza per i prossimi tre mesi. Oggi il consiglio dei ministri, su indicazione del presidente del consiglio Mario Draghi, porterà in discussione un decreto di proroga fino al 31 marzo. La crescita dei contagi a causa della variante Omicron, l’aumento dei ricoveri, principalmente tra non vaccinati e il passaggio di alcune regioni – tra cui la Liguria – in zona gialla, non permettono un ritorno alla normalità pre pandemia, soprattutto in vista del Natale, momento in cui è forte il rischio di assembramenti e di non rispetto delle regole.