L'ex Hotel Roma ancora in degrado, "Insieme per Spotorno": "Chiediamo delucidazioni sul suo futuro"

Se, pur con diverse vedute sulla funzionalità della scelta, l'ex Hotel Royal sta subendo una riqualificazione, un'altra struttura precedentemente con funzione alberghiera nel centro di Spotorno attende ancora di conoscere il suo futuro, o meglio, di viverlo venendo restituita alla comunità.

Si tratta dell'ex Hotel Roma, messo prima sotto sequestro e poi successivamente confiscato nel 2014 per misure di Prevenzione, che durante la campagna elettorale era stato oggetto delle attenzioni della lista "Progetto Spotorno", poi uscita vincitrice dalle urne, con l'idea di adibire gli spazi del pian terreno (risultati dopo la risoluzione di alcune vicende legali di proprietà comunale) "a sede per attività culturali aperte a tutti i cittadini ed alle associazioni locali".

A ricordarlo, citando poi l'idea di progetto della "Scuola di Musica del Golfo", è il gruppo di minoranza consiliare "Insieme per Spotorno", che sullo stato dell'immobile ha presentato un'interpellanza rivolta al sindaco Fiorini e all'assessore al Patrimonio, Marina Peluffo, da discutere nel prossimo consiglio comunale.

Oltre ad una richiesta precisa circa le tempistiche per la restituzione alla comunità spotornese dell'immobile, con particolare riferimento alla Scuola di Musica, gli interrogativi dei consiglieri Spiga e Pendola riguardano lo stato di degrado in cui versano i locali: "Quali saranno i costi per la ristrutturazione, visto lo stato di abbandono che oramai perdura dal 2009, e a carico di chi saranno? Visto che il piano terreno era nella disponibilità dell’amministrazione Comunale, perché negli ultimi cinque anni non si è proceduto al recupero ed utilizzo del piano terreno?".

Nel frattempo dai consiglieri di opposizione la richiesta è quella di provvedere a una soluzione che si potrebbe definire "tampone" per limitare quanto meno i problemi di igiene pubblico e estetici vista l'ubicazione nel pieno centro cittadino della struttura in evidente stato di abbandono: "La soluzione potrebbe essere quella di emettere un’ordinanza sindacale per evitare il proliferare di roditori e altri animali che di certo albergano nell’edificio e per mascherare il degrado visivo dell’edificio al centro del paese" concludono Spiga e Pendola.