Prolungamento dello stato di emergenza, Toti: "Decisione incontestabile e inevitabile" (VIDEO)

"Scelta opportuna, lo abbiamo tenuto per molto tempo e tre mesi in più non faranno la differenza". Non ha dubbi sulla bontà della decisione presa dal premier Draghi di prorogare la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 fino al prossimo 31 marzo il presidente ligure Giovanni Toti.

"Questo ci autorizza, ci giustifica e ci aiuta ad una serie di operazioni che per legislazione ordinaria sarebbero assai più complesse - ha dichiarato il presidente Toti - Quindi da questo punto di vista penso che sia una decisione opportuna, oltre al fatto che la figura commissariale del generale Figliuolo, retta dallo stato di emergenza, continua a fornire vaccini. Anche poco fa abbiamo fatto il punto, una serie di contratti col nostro personale si basano sull'esistenza dello stato di emergenza che ci dà la rendicontazione dei denari spesi solo sulle strutture commissariali di protezione civile per una parte, sia da un punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista sanitario. Mi sembra una decisione francamente incontestabile e inevitabile".