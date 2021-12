Spotorno, la gestione dei parchi gioco lascia perplessa la minoranza: "Il degrado aumenta e manca il controllo"

Era stato uno dei temi toccati con maggiore insistenza da parte del gruppo "Insieme per Spotorno" quello del decoro pubblico e del contrasto agli episodi di degrado negli angoli destinati alla comunità, come ad esempio i parchi gioco per i bambini.

A riportare in auge il dibattito sul tema è un'interpellanza con la firma dei quattro consiglieri di opposizione Spiga, Pendola, Ciccarelli e Caviglia Bardini nella quale all'Amministrazione Fiorini, nella persona del sindaco e dell'assessore Peluffo, viene chiesto quali condizioni abbiano portato nel tempo a tale degrado e se sia mai stato elevato un verbale per danneggiamento agli arredi pubblici dei parchi giochi, vista la presenza delle telecamere. Ma non solo.

Nei mesi scorsi oggetto dei report dell'attuale minoranza era stato in particolare, citato come esempio, la situazione del parchetto nei pressi di Villa Albini, sede dell'ex municipio. Oltre a quest'area, anche altre due sono state attenzionate dalla minoranza.

Come ad esempio quella del parco Brugna dove, durante i sopralluoghi effettuati dai consiglieri, sarebbero emerse svariate problematiche legate principalmente alla sicurezza e alla fruizione degli stessi: "Cavi elettrici spellati, pavimentazione gommata dissestata, giochi rotti ed insufficienti, accesso vicino alla strada non protetto, pavimentazione del parco non consona all’utilizzo con ghiaia oramai rada e per altro pericolosa in caso di cadute, presenza di topi e deiezioni canine" affermano.

Ma pure il neo riqualificato Monticello presenterebbe criticità, oltre a condividere col parchetto precedente una mancanza di "servizi igienici adeguati per bambini": "Il parco è già deturpato da scritte spray a causa della frequentazione notturna di ragazzi che rovinano i giochi dei bambini, abbandonando a terra bottiglie e mozziconi di sigarette creando pericolo e sporcizia con la presenza di giochi con pannelli di legno rotti e scheggiati".

"Alcuni di noi sono stati avvicinati da diverse famiglie spotornesi e da turisti che lamentano questa situazione - riferiscono i firmatari dell'interpellanza - e, malgrado le già molte segnalazioni via social della situazione in cui debbono giocare i bambini e che l'incremento dello stato di degrado negli ultimi mesi, in particolar modo nel parco Brugna, tanto che molti concittadini preferiscono portare i propri bambini a giocare nel parco giochi dei comuni limitrofi".

"L’amministrazione comunale di Spotorno negli ultimi 5 anni, ha fatto dell’inclusione sociale una propria bandiera - ricordano dall'opposizione - ma inclusione significa anche spazi adibiti a parco giochi per i nostri piccoli concittadini e per i nostri ospiti che scelgono la nostra cittadina per passare le proprie ferie insieme ai figli" concludono.