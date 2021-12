Farmacie, nel 2021 somministrati 216mila vaccini, e con le terze dosi le richieste aumentano

Sono 216.000 i vaccini anticovid somministrati dalle farmacie, e con la terza dose, le richieste sono in continuo aumento. Lo ha detto Giuseppe Castello, vicepresidente Unione Ligure e presidente di Federfarma Genova, oggi presente alla conferenza stampa sulle attività delle farmacie liguri nel 2021.



“Nel 2021 - ha spiegato - le farmacie sono sempre più diventate hub sanitari, che sono al servizio della cittadinanza grazie alla capillarità. Sono state scelte da tantissimi cittadini per questa vicinanza e anche per la fiducia che nutre la popolazione nei confronti delle farmacie. I dati che sono usciti quest’anno dicono che da fine marzo a qualche giorno fa abbiamo fatto 216.000 vaccini covid”.



“Noi – aggiunge - siamo stati i precursori di questa attività, copiata a livello nazionale. A giugno abbiamo iniziato a fare i tamponi, al momento siamo a 625.000 e da quando è stato introdotto l’obbligo del green pass abbiamo iniziato a stampare centinaia di migliaia di green pass, sicuramente abbiamo passato il milione. Abbiamo dato anche una mano per le prenotazioni dei vaccini covid, al momento siamo a circa 500.000 prenotazioni. A questo si aggiunge l’attività normale, come le prenotazioni cup, quest’anno più che raddoppiate in confronto al 2020 e al 2019. Tutto questo è dovuto all’organizzazione delle farmacie, ricordiamo che c’è sempre l’attività normale della farmacia, che è la dispensazione del farmaco, e quindi spesso le farmacie per poter dare questo tipo di servizi hanno aumentato le aperture, dando questi servizi durante la chiusura della farmacia. Molte farmacie fanno tamponi e vaccini durante la chiusura per venire incontro all’esigenza della popolazione e poter continuare a dare il servizio classico”.



L’impegno delle farmacie è aumentato ancora di più con le prenotazioni delle terze dosi. “Sono una richiesta continua, sempre in aumento, le persone le chiedono prima di poterle prenotare. Cerchiamo di soddisfare queste richieste, infatti abbiamo già messo online, grazie alla collaborazione con la Regione, le nostre agende a partire da metà febbraio, marzo, sino a giugno, per dare la possibilità al cittadino che ha la scadenza della seconda dose, di poter prenotare presso le farmacie la terza dose”.



Con l’introduzione del green pass, il numero di tamponi è leggermente diminuito, spiega Castello: “E’ leggermente diminuito, è anche cambiata la tipologia di chi chiede il tampone, che adesso viene richiesto anche a chi ha la seconda o la terza dose, per maggiore sicurezza se bisogna andare a trovare un anziano, magari in ospedale. Ci sono anche purtroppo gli irriducibili che non vogliono vaccinarsi e che per potere lavorare e fare altre attività devono continuare a fare il tampone. Diciamo che la richiesta è leggermente diminuita, è quasi stabile”.



Si vedono però meno code davanti alle farmacie: “Secondo me grazie all’organizzazione che abbiamo istituito con il tempo, come l’apertura durante la pausa pranzo o la mattina presto che fa diluire il numero di persone che nell’arco della giornata vanno a richiedere il tampone”.



Infine, Castello ci tiene a sottolineare il ruolo delle farmacie liguri nell’inoculazione dei vaccini antinfluenzali: “Anche in questo siamo stati precursori, da ottobre abbiamo iniziato a farle. La campagna è partita un po’ tardi, non sono molte quelle che abbiamo fatto, ma è un servizio gradito ai cittadini, specie per chi voleva fare l’accoppiata dei due vaccini, covid e antinfluenzale”.



“Siamo orgogliosi – ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti, presente alla conferenza - di essere stati la prima regione d’Italia a inserire le farmacie all’interno di un meccanismo del servizio sanitario regionale che ha dato supporto alla campagna vaccinale importante, che ancora oggi dà supporto a quella stessa campagna vaccinale, prima i vaccini per il covid, poi i vaccini antinfluenzali. La rete delle farmacie fa ormai parte della rete al cittadino e credo che sia la strada giusta che ancora una volta abbiamo precorso rispetto ai tempi. La filosofia del Pnrr, costruire una rete territoriale in grado di fornire servizi diffusi al cittadino, in questo le farmacie rappresentano una rete insostituibile di prossimità, oltre ad aver dimostrato di essere nell’immaginario della collettività, un presidio sanitario importante a cui molti cittadini si sono affidati per vaccinazioni importanti”.