Alassio, una nuova Piazza Merlin per Moglio: approvato il progetto per l'ammodernamento e la pavimentazione

"Un'altra promessa mantenuta: l'ultima Giunta comunale ha visto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di ammodernamento e parziale pavimentazione di Piazza Merlin a Moglio per un totale di spesa di poco superiore ai 100mila euro".

Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, il quale continua a spuntare il lungo elenco di interventi che l'Amministrazione Melgrati ter sta portando avanti.

"La piazza, da tempo utilizzata come parcheggio pubblico ma anche come punto di ritrovo per la cittadinanza della frazione - spiega l'assessore - sarà interamente riqualificata uniformando la quota della pavimentazione in asfalto che sarà sostituita da una nuova pavimentazione completamente complanare in basole di pietra. La delimitazione dei posti auto sarà realizzata utilizzando una diversa posa e tipologia degli elementi in pietra della pavimentazione. Nell’area circoscritta dove sono ubicati gli stalli di sosta per cicli e motocicli e l’isola ecologica, si provvederà a ripristinare il manto asfaltico al fine anche di migliorare le pendenze per la regimentazione delle acque bianche che saranno implementate con un nuovo apposito grigliato stradale di raccolta. Completerà l’intervento la realizzazione di una apposita schermatura laterale dei contenitori per la raccolta dei rifiuti".

L’affidamento dei lavori sarà effettuato entro la fine dell’anno solare così che dopo le festività natalizie si possa dare immediato inizio ai lavori.

"Non solo - aggiunge ancora Invernizzi - per Moglio stiamo anche portando avanti un ulteriore intervento di circa 150mila euro per risolvere il problema causato dalle radici degli alberi sul manto stradale nei pressi della chiesa. Senza intervenire sulle alberate, dopo aver eliminato l'attuale copertura di asfalto, procederemo con la posa di igloo sopra i quali stendere un nuovo asfalto, livellando la superficie". ​

In questi giorni si sta concludendo anche l'intervento su Via Gramsci che sarà restituita alla città per le festività natalizie con un aspetto del tutto nuovo: "Completamente trasformata e rinnovata - prosegue Invernizzi - è oggi uno degli scorci più suggestivi del centro storico alassino. La pavimentazione, l'illuminazione, gli arredi: tutto è stato fatto per armonizzarne l'aspetto. Ebbene, pochi giorni ancora e il cantiere sarà chiuso. Poi toccherà alla Piazza di Madonna delle Grazie e poi, ancora, appunto, a Piazza Merlin a Moglio e, all'inizio dell'anno anche ai vicoli di Borgo Coscia. Stamani sono state aperte le buste della gara per i lavori su Vico Varese, Vico C. Battisti, Vico Gandolfo e Vico Sant’Erasmo a Borgo Coscia. Si è aggiudicata l'appalto la ditta Mainetto che subito dopo le festività natalizie avvierà i lavori".