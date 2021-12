Da oggi scatta l'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine e il mondo della scuola: in Liguria a rischio sospensione 2.400 tra docenti e personale Ata

Da oggi scatta l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. Così come previsto dal Governo dovranno necessariamente prendere parte alla campagna vaccinale il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale dei servizi segreti, della polizia locale, della polizia penitenziaria e delle Rsa, compresi i lavoratori che entrano in queste strutture con contratto esterno.

Sul fronte scuola l'obbligo riguarda il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia" ma anche il personale dei "centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore". La vaccinazione costituisce "requisito essenziale" anche per i dirigenti scolastici. Il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione si accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne viene data immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere la propria attività lavorativa. Chi svolgerà l'attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. La sanzione è comminata dal prefetto ed è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

In Liguria 2.400 tra docenti, tecnici e collaboratori sono attualmente scoperti in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale.

Oggi scatta anche l'obbligo di terza dose per gli operatori sanitari- Per medici e infermieri che non si sottopongono all’obbligo scatta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie.