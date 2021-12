Nuovo successo per la pianista finalese Lucrezia Ferrara: ecco il secondo singolo "Dancing with Me"

Sempre più in rampa di lancio la giovane pianista finalese Lucrezia Ferrara che, dopo aver scalato le classifiche di vendita primeggiando per diverse settimane su Amazon nella sezione musica classica con "The eyes of the Wolf", per le feste di Natale è uscita quest'oggi (mercoledì 15 dicembre, ndr) su tutte le piattaforme e i digital store il suo secondo singolo dal titolo "Dancing with me".

A comporre il brano è stato, anche in questo caso, il suo maestro Alberto Luppi Musso, abile a mettere in luce la tecnica delle pianista in un mix tra sonorità anni '70 con passaggi classici e ritmi latini in un ritmo variegato, a tratti frizzante e a tratti delicato.

Dopo una composizione "stile beethoviana" il compositore genovese, regala una partitura diversa dove si percepiscono le doti eclettiche di Lucrezia che con semplicità passa dalla classica alla moderna.

La costanza e le ore passate al pianoforte fanno capire la determinazione di Lucrezia. Infatti, prima di cimentarsi con la musica è stata campionessa regionale di pattini a rotelle, uno sport che richiede una forte concentrazione: tutti tasselli che hanno permesso di compiere un vero exploit musicale raggiungendo oltre i primi posti Amazon anche ottimi risultati su Spotify con ascolti in Italia, Argentina, Germania, Francia e Brasile.

A febbraio Lucrezia compie i suoi primi due anni di studi pianistici, ha voluto fortemente diventare una "luppina" sotto la guida sapiente del maestro, già scopritore in passato di talenti, che oltre a lei farà esordire discograficamente la prossima estate con il suo primo singolo anche Miriam Rebaudo.

Dietro al successo di Lucrezia Ferrara, troviamo una squadra meravigliosa a partire da un grande nome del musical come Mattia Inverni che ha mixato i brani e collabora con Luppi Musso, fino a Matilde Ferrara, anch’essa allieva del maestro genovese che cura l’immagine sui social della sorella più piccola e collabora nella comunicazione.