Investimenti pubblici e opportunità per il turismo col Pnrr al centro del convegno del Tavolo di Coordinamento Turistico savonese

Si parlerà di investimenti pubblici e opportunità per l’industria turistica nell'ottica del Pnrr durante il convegno in programma venerdì 17 dicembre alle ore 10 al Cinema Teatro "Moretti" di Pietra organizzato dal Tavolo di Coordinamento Turismo della Provincia di Savona in collaborazione con Turismo Italiae.

L’obiettivo è duplice: innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore.

Approfondimenti riguardano anche il credito d’imposta e contributo a fondo perduto per la riqualificazione e le garanzie nel settore turistico Si parlerà anche di credito d’imposta per la digitalizzazione di cui possono beneficiare le imprese alberghiere, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi gli stabilimenti balneari, i porti turistici, i parchi tematici e i complessi termali.

Ad organizzare l’incontro al quale sono invitati sindaci, assessori al turismo, consulenti e operatori turistici è il Tavolo di coordinamento del turismo della provincia di Savona. All'appuntamento presenzieranno quindi l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, l'imprenditore e consulente turistico Andrea Babbi ed Eduardo Colombo, autore di «Turismo Megatrend» ed esperto di innovazione e turismo.

Durante l’incontro verrà illustrato il Piano nazionale di ripresa e resilienza analizzando le principali voci di finanziamento del turismo e gli indicatori previsti di raggiungimento del risultato.

Grazie al Pnrr è possibile realizzare un sistema organico di strumenti, che consentiranno di rendere disponibili risorse finanziarie a favore degli investimenti del settore turismo.